En las últimas horas se conoció la primera decisión fuerte de Rodolfo Arruabarrena. Por decisión del entrenador, Ander Herrera rescindirá su contrato con Boca al comunicársele que no será tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico encabezado por el Vasco. De esta manera, el Xeneize tiene su primera salida confirmada de cara al segundo semestre del año.

A falta de su presentación oficial, pero ya confirmado internamente como el nuevo DT, Arruabarrena empezó la depuración del plantel para armar un equipo más competitivo. Si bien el español de 36 era un referente dentro del plantel, no logró consolidarse por las continuas lesiones musculares que sufrió desde su llegada y eso decantó en la decisión del flamante entrenador de su salida.

Luego de casi año y medio desde su llegada, Herrera sólo pudo disputar 29 partidos de los 68 que jugó en Boca en ese período, con un único gol anotado ante Barcelona, por la Copa Libertadores. A pesar de que desde fin del año pasado hasta la finalización del pasado semestre logró tener más continuidad, acumuló solamente 1.174 minutos en cancha, con un promedio de 40 minutos por encuentro, y padeció seis desgarros musculares, es por eso que el club adelantará su salida a seis meses de la finalización de su vínculo.

Herrera además mantiene una buena relación con el presidente Juan Román Riquelme, por lo que la idea es que la rescisión se concrete en buenos términos. El jugador quería continuar, pero tanto él como el presidente entienden que ambas partes hicieron lo posible para otro final y simplemente el físico del español no terminó de acompañar. Además de la salida del volante van en camino otras rescisiones: Nicolás Orsini ya acordó la disolución del vínculo y se trabaja en las de Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez en el marco de la intención de Arruabarrena de reducir el plantel y contar con un grupo más competitivo.