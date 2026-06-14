Lo que parecía ser una carrera positiva para Franco Colapinto termina con una mala noticia: la FIA sancionó al argentino y lo bajó del 8° al puesto 10° en el GP de España. Los comisarios deportivos aplicaron una penalización de 10 segundos al pilarense por infringir el artículo B1.8.4 a. del reglamento de Fórmula 1, al no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla simple durante una vuelta de la carrera.

Los comisarios habían citado a Colapinto y a un representante de Alpine una vez terminada la carrera para analizar una maniobra ocurrida a las 15:38. Tras revisar la evidencia disponible, la FIA consideró que el piloto de Alpine incumplió el artículo B1.8.4 a. del Reglamento Deportivo. Esta medida llevó al pilarense a sumar solamente un punto en la jornada y no los cuatro que logró luego de llegar en 8° lugar en el circuito de Barcelona-Catalunya. Además, sumó un punto de penalización en su Superlicencia, acumulando un total de dos en el último año.

Tras analizar la telemetría, imágenes a bordo y las comunicaciones por radio, el tribunal determinó que aunque Colapinto levantó levemente el pie del acelerador, esta reducción no fue lo suficientemente marcada en el sector crítico. Por este motivo, le impusieron el mencionado recargo de 10 segundos que lo hizo descender del 8° al 10° puesto en la clasificación final. De esta manera, el argentino queda 12° en la tabla de pilotos con 16 puntos.

Qué había dicho Colapinto post carrera

El argentino valoró el trabajo realizado en declaraciones post competencia: “Sumé puntos así que fue positivo, tuve mala suerte en el safety car porque había dejado pasar muchos autos”, había dicho sobre su performance. Además, no tuvo ningún reparo ante la decisión de Alpine de dejarle la posición a su compañero Gasly, quien terminó séptimo: "Fue una decisión del equipo, ellos ven la carrera desde otro lado. Sumamos puntos y eso es positivo", expresó.