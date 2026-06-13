Después de un fin de semana en el que tuvo que remar desde atrás, Franco Colapinto volvió a demostrar que no se entrega fácilmente. El piloto argentino afrontó el Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Catalunya tras haber conseguido el 13° puesto en la clasificación, un resultado que lo obligó a pensar la carrera desde la estrategia y la paciencia.

La tarea no era sencilla. Durante las prácticas libres nunca logró encontrar el equilibrio ideal de su Alpine y el comportamiento de los neumáticos fue un verdadero dolor de cabeza para la mayoría de los equipos. Aun así, el bonaerense consiguió meterse en la pelea de la zona media y superó a su compañero Pierre Gasly durante la clasificación, una señal positiva en un fin de semana cuesta arriba.

En una pista donde el calor y la degradación marcaron el ritmo de la competencia, Colapinto apostó a una carrera inteligente, cuidando los compuestos y buscando aprovechar cada oportunidad para ganar posiciones. El argentino volvió a exhibir madurez en la gestión de carrera, una de las facetas que más elogios le vienen generando en su primera temporada completa en la máxima categoría.

La clasificación había dejado en claro la dificultad del desafío. George Russell se quedó con una pole espectacular para Mercedes, escoltado por Lewis Hamilton y el líder del campeonato, Kimi Antonelli, mientras que Colapinto quedó a las puertas de la Q3 en el 13° lugar.

Más allá del resultado final, el paso por Barcelona dejó aspectos alentadores para el argentino. En un circuito históricamente exigente para pilotos y autos, volvió a mostrarse competitivo dentro del pelotón medio y sumó kilómetros valiosos en una temporada en la que continúa acumulando experiencia frente a varios de los nombres más importantes de la Fórmula 1.