La Fórmula 1 disputó en Barcelona la 7ª fecha de su temporada que tuvo un hecho histórico: después de 2 años, Lewis Hamilton se quedó con el triunfo, el primero con Ferrari. Franco Colapinto hizo los deberes y quedó en la 8va posición.

Triunfo 106 para el 7 veces campeón del mundo, que hizo una carrera extraordinaria largando en el lote de punta, y llevando adelante una estrategia perfecta de Ferrari, que apostó a tres paradas y tuvo el gran beneficio de un safety cards que lo dejó líder.

Mercedes hacía el 1-2, pero el líder del campeonato Antonelli se quedó a falta de 3 vueltas y dejó el podio para Russell, y Norris, quien presionó como pudo hasta llegar al podio.

Por otro lado, gran trabajo de Alpine durante toda la carrera, Colapinto le cedió su lugar a Gasly que tenía mejor auto, y con las paradas y los abandonos, ambos pilotos escalaron posiciones hasta quedar en el 7mo y 8vo puesto, sumando puntos para la escudería francesa.

La próxima fecha será el 28 de junio, cuando en el Red Bull Ring se corra el Gran Premio de Austria,

Vuelta a vuelta:

Vuelta 63: golpe en la pelea por el título, Antonelli se quedó en medio de la pista y fuera de carrera. Russell recupera el 2do lugar y habrá virtual Safety cards.

En la misma vuelta Leclerc también abandona por fallas en el auto. Buenas noticias para Alpine que sube al 7mo y 8vo con Gasly y Colapinto.

Vuelta 61: duelo de compañeros, Antonelli superó a Russell y le arrebató el segundo puesto de la carrera.

Vuelta 54: el británico se cortó en la punta, Norris se mete en la pelea con los Mercedes con Antonelli y Russell.

Vuelta 50: lidera Hamilton sobre los Mercedes, Colapinto se afianza en el puesto 10 sacando buena diferencia a Lawson.

Vuelta 41: se queda Fernando Alonso y entra el auto de seguridad virtual. Colapinto quedó 10 y Gasly 11.Hamilton entró a cambiar nuevamente neumáticos y vuelve a la punta

Vuelta 38: ingresan los Mercedes a boxes, y Hamilton es el nuevo líder de la competencia

Vuelta 36: Franco Colapinto a boxes, cambio de neumáticos que da efecto, ya que quedó delante de Lawson y Bearman.

Vuelta 35: comienzan a entrar nuevamente a boxes, el primero fue Hamilton quien hizo una gran parada, se mantuvo tercero y está a tiro de los Mercedes.

Vuelta 33: se queda Hulkenberg y los Alpine escalan una posición

Vuelta 20: luego de que todos pasaron por boxes, las posiciones volvieron al orden que estaba previamente. Alpine le pidió a Colapinto dejar pasar a Gasly, quien tiene mejor auto para pelear con los otros pilotos por los puntos.

Vuelta 13: comienzan a entrar a boxes los autos que estaban con goma blanda. Hamilton fue el primero, lo sigue Russell, volviendo 3to y 5tos. Franco Colapinto entró a Boxes, y cayó al puesto 18

Vuelta 10: sin cambios en la zona alta, Franco Colapinto perdió una posición ante el Red Bull de Hadjar, quien fue relegado en la partida.

Largada Prolija para los que están en el lote de punta, Russell se mantuvo sólido y lidera, seguido por la Ferrari de Hamilton y su compañero de equipo Antonelli. Buen inicio para los Alpine: Franco Colapinto ganó dos puestos y está 11°, mientras que Gasly escaló hasta el puesto 12.

En La previa: El italiano se mantiene expectante en la largada con el tercer mejor tiempo del fin de semana, una posición que no le disgusta para nada ya que no se destaca por ser el mejor largador, pero sí por llevar a su "Flecha de Plata" para adelante con el paso de los giros.

Además, en Catalunya, se anuncia mucho calor durante la carrera final por lo que la administración de los neumáticos será clave para tener una buena carrera durante los 66 giros planteados.

Allí es donde deposita todas sus aspiraciones el argentino Franco Colapinto que viene lidiando en el medio del pelotón desde que pisó España. El piloto de Alpine comenzará la carrera desde el 13° lugar, un tiempo que sólo le dio la tranquilidad de haber sido mejor que su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se ubicó apenas por detrás de él.

La grilla de largada completa para el Gran Premio de Barcelona 2026.

A recuperar terreno

La pole de Russell fue muy importante en el plano personal ya que, al compartir equipo con el joven maravilla de Italia, perdió muchísimo terreno en la sumatoria de puntos después de su propia victoria inaugural en Australia.

Luego de la salida de Oceanía, el Mercedes del piloto 1 del equipo no volvió a afianzarse, todo lo contrario al de Antonelli que le sacó 68 unidades en el primer tramo de la temporada.

Montmeló parece ser el punto de reinicio para el británico que todavía está a tiempo pelearle a su propio compañero, más allá de la presencia repetida de la Ferrari de Hamilton que viene en levantada y de su subir al podio en la anterior.