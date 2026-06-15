En un Mundial 2026 donde la multiculturalidad de los futbolistas es un rasgo distintivo, Yasin Ayari protagonizó un curioso momento en la goleada 5-1 de Suecia ante Túnez. El volante del Brighton inglés fue la figura del encuentro y marcó dos goles, sin embargo pidió perdón al marcar el 1-0 ante los tunecinos por ser el país de su padre. El propio jugador había rechazado jugar para las Águilas de Cártago en 2022.

Nacido en Solna en 2003, Ayari abiró el marcador con un disparo potente desde fuera del área tras un error defensivo de la defensa africana a los 7 minutos. Tras su primer gol, se contuvo y pidió disculpas: "No lo celebré. Pero estaba increíblemente feliz. Al fin y al cabo, es mi segundo país. Hubo muchas emociones antes del partido", confesó luego el futbolista, fichado en 2023 por 4 millones de euros desde el AIK, selló el 5-1 definitivo con un nuevo disparo de larga distancia en el minuto 96, aunque este tanto sí lo festejó.

La historia del jugador podría haber sido diferente, ya que su padre reveló que la selección de Túnez le ofreció la posibilidad de integrar su plantel en el Mundial 2022. Azzouz, de origen tunecino, también tiene a su otro hijo y hermano de Yasin, Taha Ayari, integrando la delegación de Suecia. Con 22 años y 252 días, Ayari se convirtió en el jugador más joven en marcar en un Mundial desde Thomas Brolin en Italia 1990 y el primero en lograr un doblete desde Henrik Larsson en 2002.

Con la goleada ante Túnez, la selección Blågult se transformó en el sorpresivo líder del Grupo F del Mundial. Los suecos comparten la zona con Países Bajos y Japón, que empataron 2-2 en el primer cotejo, y ahora buscarán otro buen resultado ante los neerlandeses para asegurar su pase a 16vos de final.