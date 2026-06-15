Una de las principales amenazas futbolísticas y favoritos a destronar a la Argentina hace su presentación. España empató sorpresivamente 0-0 ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026. La Roja no pudo ante los Tiburones Azules en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el primer cotejo del Grupo H. A pesar de acudir a un Lamine Yamal con lo justo físicamente desde el banco, los ibéricos se van con el gusto amargo de un debut flojo ante una selección que disputa la primera Copa del Mundo de su historia e hizo un inolvidable trabajo con el arquero Vozinha como figura.

Una actuación por debajo de las expectativas, ante un rival muy compenetrado defensivamente que no necesitó del juego brusco (apenas una falta en todo el partido). Además de su arquero, los centrales Diney Borges y Roberto Lopes sacaron todo, sumado a un trabajo colectivo defensivo que dejó muy pocas fisuras, Cabo Verde tuvo mérito ante una España que pese al ingreso de Yamal nunca terminó de fluir y se fue de Atlanta en cero y con un gusto muy amargo en su estreno mundialista.

El empate, más allá de lo que representa para España, desactiva un poco las predicciones sobre el Grupo H. Este resultado podría beneficiar a Uruguay, que si le gana a Arabia Saudita y a los caboverdeanos podría llegar a terminar primero en una zona donde la Roja era, a priori, amplia favorita.

Yamal ingresó pero no pudo salvar a España

Con su equipo inesperadamente complicado para romper el cero, la figura de la Roja ingresó a 20 minutos del final para intentar llevar a España a la victoria. Sin embargo y a pesar de algunas intervenciones, el juvenil no pudo ayudar a la Roja, que se atascó ante un Cabo Verde que defendió en su campo cada pelota en "modo resistencia" y logró un histórico punto en su debut mundialista.

La chance más clara de España

En un primer tiempo realmente deslucido, España no está tienendo cómo superar a Cabo Verde. A pesar del dominio de pelota de los de Luis de la Fuente, los caboverdeanos han cubierto bien los espacios y reducido al campeón europeo a juntar pases intrascendentes en tres cuartos de cancha. Solamente una acción de peligro, y a los 39 minutos: un tiro al travesaño de Ferrán Torres seguido de un cabezazo de Mikel Oyarzábal que el arquero Vocinha sacó por encima del arco.

Formaciones

España: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri Hernández, Fabián Ruiz; Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Jamiro Monteiro, Kevin Lenini, Laros Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Jovane Cabral. DT: Pedro Brito.

Estadio: Mercedes Benz (Atlanta, Estados Unidos)

Árbitro: Adham Mackhadmeh (Egipto).

La previa

Siempre los rivales africanos suelen llevar las exigencias físicas al máximo y los europeos se pondrán en acción sin Lamine Yamal desde el arranque. La joya del Barcelona, quien sale de un desgarro, irá al banco de suplentes. Esta no será la única falta de peso en la formación inicial, debido a que Nico Williams también transita los últimos días de su recuperación por lo que no verá acción en el estreno mundialista.

España llega como una de las selecciones favoritas al título. El equipo de Luis de la Fuente completó las Eliminatorias UEFA sin derrotas, cosechando cinco victorias, un empate, con 21 goles a favor y apenas dos en contra para quedarse con su grupo y clasificar de manera directa al Mundial, donde intentará quedarse con su segunda estrella.

El duelo con la Argentina por la Finalissima fue la cuota pendiente de la previa, pero chapa tiene de sobra el país campeón del mundo en Sudáfrica 2010. La comparación constante de la prensa española con esa generación es el gran reto de la nómina actual que despierta muchas expectativas.

Por su parte, el primer rival de los españoles estará debutando en mundiales en esta edición. Además de la alegría de sus integrantes y el colorido en sus vestimentas, la clasificación de Cabo Verde a esta Copa del Mundo es el fruto de un extenso reclutamiento de jóvenes con origen en sus propias tierras. El país africano, con alrededor de 525 mil habitantes, es el tercero más pequeño por población en una cita mundialista solamente detrás de Curazao (156 mil), que debutó ayer en esta misma edición, e Islandia (350 mil), que participó en Rusia 2018.

La consecuencia de todo ello fue la campaña en las Eliminatorias Africanas, donde enviaron a un grande del continente como Camerún al que enviaron al Repechaje, donde posteriormente fue eliminado. Cabo Verde se quedó con el Grupo D en la fase final y, de alguna manera, con el cupo histórico que siempre cayó para el lado de los camerunenses, que esta vez lo mirarán por televisión.

Al menos no perder en el arranque será clave para soñar con seguir avanzando dentro de un cuadrangular en el que también están Uruguay y Arabia Saudita. Los dos mejores de esta zona serán los rivales de la zona de Argentina, el Grupo J que comparte con Argelia, Austria y Jordania.