En el último duelo del domingo, Suecia goleó a Túnez 5-1 en el Estadio Monterrey, por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. en un duelo clave para soñar con la clasificación a 16avos de final y que tuvo el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez.

El elenco conducido por Graham Potter aprovechó al máximo los errores de su rival, y capitalizó las que tuvo en gol, para quedar líder de la zona F y bien plantado de cara a la clasificación. A los 7´Ayari aprovechó una floja salida del arquero, encontró un rebote en la medialuna, y con un potente remate estampó el 1-0.

A los 30´apareció Isak, quien controló desde la derecha luego de una gran contra, y con un disparo rasante, con floja respuesta del arquero, puso el 2-0.

Parecía que el elenco europeo lo liquidaba en la primera etapa, pero apareció Rekik a los 43´, para descontar de cabeza luego de una pelota al corazón del área.

En el complemento se esperaba al equipo africano más agresivo, pero nuevamente los errores los terminó pagando caro. A los 59´ Gyokares estampó el 3-1 luego de una mala salida del fondo.

Posteriormente a los 84´Svanberg ingresó y en menos de un minuto en campo, encontró una pelota viva en el área y con un fuerte disparo puso el 4-1.Tanto que fue convalidado luego de una revisación de VAR, donde se comprobó que le jugador estaba habilitado luego de un toque previo.

La frutilla del postre la puso Ayari, quien a los 96´puso el 5-1 con un disparo cruzado desde la izquierda, para decretar la goleada más amplia hasta el momento.

Con esto, el Grupo F dejó a Suecia como único líder y una buena diferencia de goles. Japón y Países Bajos se quedaron con 1 punto, mientras que Túnez cierra con 0 unidades.

Próxima fecha, Países Bajos se verá contra Suecia desde las 14hs del sábado 20, mientras que Túnez se enfrentará ante Japón el domingo 21 a las 1am.

Suecia y Túnez cierran el domingo mundialista en Monterrey.

El seleccionado sueco, que se metió por la vía del Repechaje UEFA, no logró ganar ninguno de sus dos amistosos frente a Noruega y Grecia tras haberse clasificado el pasado mes de marzo. Los escandinavos, conducidos por Graham Potter, intentarán conseguir la clasificación apoyados en su delantera: Viktor Gyökeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, arriban como las principales figuras del plantel.

Gyökeres, una de las cartas de gol de Suecia.

Del otro lado, Túnez tampoco llega en el mejor momento. Vienen de caer por 5-0 ante Bélgica y 1-0 con Austria en sus últimos dos duelos preparatorios. El objetivo es histórico para las Águilas de Cártago: romper la maldición y clasificarse a octavos de final por primera vez en su historia.

Posibles formaciones

Suecia: Viktor Johansson; Daniel Svensson, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom; Benjamin Nygren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri, Ellyes Shkiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat y Elias Saad.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).

Estadio: Estadio BBVA de Monterrey (México).