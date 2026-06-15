Luego del contundente 5-1 de Suecia ante Túnez, el Mundial 2026 ya tiene su primera cabeza que rueda: Sabri Lamouchi fue despedido de selección tunecina tras la goleada sufrida en el estreno. A horas de aquella derrota, la federación local decidió apartar a al DT, que había dirigido solamente en cinco encuentros al seleccionado africano.

La decisión fue sorpresiva más allá de la terrible goleada en contra que las Águilas de Cártago sufrieron ante Suecia. "Tenemos un problema con el entrenador", fue la escueta información que brindaron desde la Federación. Cuando se confirme la destitución de Lamouchi, que asumió en enero de este año, le quedará un balance de un triunfo, un empate y tres derrotas en el banco tunecino.

El saliente entrenador había asumido en enero, luego de que Sami Trabelsi, su antecesor, fuera despedido tras la eliminación en la Copa Africana de Naciones. Lo curioso es que en 1998 Túnez hizo lo mismo con Henryk Kasperczak, su entrenador de entonces, al que destituyeron tras perder los dos primeros partidos.

Con este resultado, los africanos quedan muy complicados en el Grupo F y deberán ganarle obligadamente a Japón si no quieren despedirse del Mundial 2026. Por su parte, Suecia se posicionó como único líder del grupo, aprovechando el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro partido, disputado en Texas.