A horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni palpita el estreno en lo que será la defensa del título y se cerró oficialmente la nómina de futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo. El plazo para realizar modificaciones concluyó el lunes 15 de junio a las 22 horas, por lo que éstos son los 26 futbolistas definitivos salvando una excepción reglamentaria que involucra a los arqueros.

La salvedad reglamentaria permite cambios en el arco ante una lesión o enfermedad comprobada. Esta sería la única cirunstancia bajo la que el entrenador puede sustituir a un arquero por otro, que además debe figurar obligatoriamente en la lista preliminar de 55 futbolistas. Por esta razón, Scaloni decidió mantener a Santiago Beltrán entrenando en Kansas junto a los tres arqueros que integran la nómina: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

El plan de Scaloni es que el arquero de River continúe con el plantel al menos hasta el partido frente a Austria, del lunes 22 de junio. Posteriormente, el arquero viajará a Alicante para integrarse a la pretemporada con el Millonario, sin descanso luego de sus compromisos con la Selección. Luego Beltrán estaría disponible para el entrenador Eduardo Coudet y podría ser titular en el regreso a la competencia oficial, el próximo viernes 17 de julio, cuando el elenco de Núñez se mida con Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Dibu Martínez, en condiciones para debutar

Luego de la incertidumbre por su fractura en el dedo anular de la mano derecha, Scaloni contó en la conferencia de prensa que Martínez "está bien" y va ser de la partida ante Argelia. “Estamos bien, tengo al mejor fisio”, expresó también el Dibu en redes hace unos días, en referencia a Pablo Capuchetti, kinesiólogo de la Selección.

El Dibu, en condiciones para atajar. (Foto: La Nación)

En las últimas horas, asimismo, se notificó sobre un accesorio de protección para los dedos, que además fue creada por dos emprendedores de Mar del Plata, ciudad natal del arquero campeón del mundo, y que están a disposición para protegerle el dedo fracturado. El producto, denominado Artrogrip, sirve para el cuidado articular y la protección de la zona luego de sufrir lesiones.