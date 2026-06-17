En un estreno por todo lo alto, la Selección Argentina goleó 3-0 a Argelia en su estreno en el Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera fecha del Grupo J. En una actuación estelar, otra más, Lionel Messi marcó los tres goles de la albiceleste, que inició la defensa del título obtenido en Qatar con el pie derecho. En el que fue su partido 200 con el seleccionado y el inicio del camino en su sexta Copa del Mundo, Leo llegó a los 16 goles en mundiales igualando el récord de Miroslav Klose.

En un primer tiempo que arrancó movido, con un gol anulado por lado, Argentina encontró la ventaja a través de Messi. El rosarino de 38 años recibió entre líneas, se acomodó y sacó un zurdazo de afuera que, con cierta ayuda de Luca Zidane, se transformó en el 1-0. Sin chances tan importantes, los minutos posteriores fueron dominados por la albiceleste hasta que Argelia tomó la pelota y finalizó algo mejor, teniendo la pelota en campo argentino aunque sin inquietar a Dibu Martínez.

Messi, en su sexto Mundial, dejó una actuación inolvidable para darle el triunfo a Argentina ante Argelia. (Foto: Juano Tesone - Clarín)

En el segundo tiempo, pese a que no se vio el dominio de pelota habitual, Argentina se acomodó al encuentro, logró incomodar a Argelia tomándolo mal parado con pases a espaldas de la defensa. Sobre los 15 minutos del complemento, llegó el tanto que empezó a encaminar la noche. Un rebote de Zidane ante un remate de Alexis Mac Allister le quedó justo a Messi, que le acomodó contra el palo para el 2-0. Ya con algunos cambios en cancha, una nueva inspiración del '10' transformó la victoria en goleada. Tras el pase atrás de Nicolás González, la Pulga aseguró el resultado con un remate ajustado típico de su repertorio.

Tras eso, Scaloni decidió retirar al capitán argentino del campo para administrarle cargas y el estadio entero lo ovacionó. De a poco el encuentro se fue yendo y se materializó una importante victoria de Argentina, que arranca la defensa del título con el pie derecho, rompe la maldición del debut post título y tiene a un Messi vigentísimo que sigue batiendo récords. El próximo lunes, la acción se trasladará a Texas frente a Austria.

El triplete de Messi

Le habían anulado uno antes, pero al '10' no le importó y a los 17 minutos inauguró el marcador. Argentina volvió a comenzar su camino en el Mundial con gol de Messi. El capitán argentino recibió la asistencia de Rodrigo De Paul, se fue acomodando para la zurda y sacó un remate que, con cierta complicidad del arquero Zidane, fue a parar a la red para el 1-0 argentino.

A los 15 minutos del segundo tiempo, se repitió la historia para Leo, que alcanzó su decimoquinto gol mundialista con una definición de las más fáciles de su carrera. La tomó Mac Allister y remató desde lejos, generando un rebote largo de Zidane (en otra floja respuesta) para que le quede servida a Messi, quien con toda la paz del mundo la acomodó contra un palo.

Faltaba más del crack argentino, que completó su noche espectacular con su tercer gol en el partido. Nico González recibió por izquierda, vio venir al '10' y sacó el pase atrás para que Messi haga el resto: control, la acomodó de zurda y, otra vez con esa mágica pierna, la calzó contra el palo derecho.

Antes del tercero, Zidane salvó el hat-trick

A pesar de sus intervenciones poco virtuosas en los primeros dos goles, Zidane al menos pudo tomarse mini revancha unos minutos después, previo al 3-0. Mac Allister habilitó al espacio a Messi y éste se fue contra el arco y sacó un tremendo zurdazo que el arquero argelino manoteó para sacarla por encima del travesaño.

Leo marcó al principio, pero fue offside

Parecía que el camino argentino arrancaba de gran forma, pero la ilusión se cortó inmediatamente. Lautaro Martínez metió un toque bárbaro de primera para dejar en posición de gol a Messi, que marcaba con una gran definición sobre la salida del arquero. No obstante, el offside correctamente sancionado llegó inmediatamente y se ahogó el grito de gol albiceleste.

Susto: Argelia también tuvo un tanto anulado

Solamente unos minutos después del 1-0 anulado para Argentina, fueron los Zorros del Desierto los que encontraban la apertura del marcador. Farès Chaïbi le ganó la espalda a Gonzalo Montiel y definía sobre el primer palo de Dibu Martínez, sin embargo el extremo argelino partió un segundo antes y el árbitro, luego de corroborarlo con el VAR, anuló el tanto.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Rami Bensebaini, Rayan Aït Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Anis Hadj Moussa, Ibrahim Maza, Farès Chaïbi; Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City).

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

El duelo es transmitido por Mitre Patagonia (FM 90.5) del Grupo Prima Multimedios desde las 21.

Con Messi a la cabeza, el calentamiento previo

La Scaloneta vive los últimos minutos previos al estreno mundialista. Con el capitán argentino encabezando la fila, Argentina sale a calentar antes de jugar con Argelia. A las 22 arranca la acción en Kansas City.

Así llega la Selección

De cara al duelo, la principal novedad es que Emiliano Martínez será el arquero titular. A pesar de las dudas por una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió estar en los amistosos previos, el Dibu fue confirmado por Scaloni en conferencia de prensa. No obstante, hay dudas en defensa: en el lateral derecho, Nahuel Molina le ganaría la pulseada a Gonzalo Montiel, mientras que también hay una pulseada en la zaga con dos para tres, pero Lisandro Martínez y Cristian Romero serían titulares.

Scaloni todavía tiene algunas dudas en el once para el debut ante Argelia. (Foto: X @Argentina)

Con Romero ya disponible tras la lesión ligamentaria que sufrió en Tottenham, la idea de Scaloni es que su acompañante sea Lisandro Martínez, aunque la duda estaba en que Licha sea transitoriamente el lateral izquierdo por la falta de Nicolás Tagliafico en vez de Facundo Medina, que ocupó esa posición en el amistoso ante Islandia. Sin embargo, el DT confiaría finalmente en el defensor del Olympique de Marsella.

En el resto de la cancha ya el panorama es más claro: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán de la partida con Thiago Almada como cuarto volante, haciendo de enlace por momentos. Ya en la delantera, el capitán Messi está confirmado y su acompañante será Lautaro Martínez, que se mete ya que Julián Álvarez no tuvo ritmo de partido por su leve esgunice de tobillo. La Araña comenzaría, al igual que en 2022, desde el banco de sustitutos.

Luego de superar una sobrecarga e ingresar ante Islandia, Messi arrancará de titular. (Foto: X @Argentina)

Argelia quiere dar la sorpresa

De parte del conjunto africano, retorna a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia ya que su última participación había sido en Brasil 2014. Los Zorros del Desierto llegan luego de aguarle la despedida del país a Países Bajos y golear a Bolivia en sus dos últimas presentaciones preparatorias. Con Riyad Mahrez entrado en años pero como principal figura, más futbolistas como Amine Gouiri, Mohamed Amoura e Ibrahim Maza en ofensiva, la selección africana buscará dar la gran sorpresa.