El banderazo en el Times Square de Nueva York terminó con piñas entre hinchas de Argentina y Argelia

Un grupo de hinchas argentinos y argelinos protagonizaron incidentes durante la noche del lunes en Times Square, en Nueva York, en la previa del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. El hecho ocurrió en una de las zonas más concurridas de Manhattan, donde se concentraban miles de turistas y simpatizantes.

Las imágenes difundidas por usuarios en redes sociales muestran momentos de tensión entre los grupos, con presencia de personas identificadas con camisetas y banderas de Argentina y Argelia. En ese contexto se registraron empujones, corridas y cruces verbales que alteraron el clima habitual del lugar.

La situación generó preocupación entre los presentes y motivó la intervención de personal de seguridad desplegado en la zona. Su accionar permitió contener los enfrentamientos y dispersar a los grupos involucrados.

Hasta el momento, las autoridades de Nueva York no informaron oficialmente sobre personas detenidas ni sobre heridos a raíz de los incidentes. La previa del partido había convocado a una importante cantidad de aficionados de ambos países, que viajaron a Estados Unidos para seguir a sus selecciones.

En ese contexto, Times Square se convirtió en un punto de encuentro con celebraciones, cánticos y actividades vinculadas al torneo. Sin embargo, el clima festivo se vio interrumpido por los episodios de violencia registrados. Finalmente, Argentina y Argelia se enfrentarán este martes en Kansas, en uno de los partidos más esperados de la primera jornada del Mundial, mientras las autoridades reforzaron los operativos de seguridad para prevenir nuevos incidentes.