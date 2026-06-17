Luego de la contundente derrota por 3-0 frente a Argentina en el debut del Mundial 2026 de anoche en Kansas City, Vladimir Petkovic, director técnico de Argelia, apeló a la honestidad sobre la actuación de su equipo reconociendo también la superioridad de la albiceleste, y no se guardó elogios para Lionel Messi luego del hat-trick del capitán argentino.

En la conferencia de prensa post encuentro, Petkovic fue autocrítico pero también puso a la Pulga en el centro del análisis: "No hablamos de cualquier veterano, sino de uno que ha ganado ocho veces el Balón de Oro. Desafortunadamente le dimos oportunidad en el primero y en el segundo gol, hicimos más fácil que anotara", comentó, y además destacó el juego de Argentina alrededor del '10': "Con su pensamiento claro y análisis de juego él puede hacer todo más fácil porque es un jugador de equipo. Tiene el privilegio de que toda la Selección Argentina trabaja alrededor de él hace muchos años", dijo, aportando también que de las diez veces que el combinado nacional disparó al arco, siete fueron de Messi.

Consultado sobre la responsabilidad del arquero Luca Zidane en los dos primeros goles, el entrenador evitó señalar culpables: "No es mi estilo acusar a un jugador u otro". Sobre posibles ajustes tácticos para cambiar el resultado, Petkovic fue claro: "Pude haber hecho cinco sustituciones durante el partido, pero creo que hoy nuestro contrincante estaba en otro nivel", y también admitió errores defensivos propios: "Cometimos demasiados errores al permitirle a los jugadores de Argentina que estuvieran libres entre 15 y 25 metros del área y dispararan."

Por último, el DT de los Zorros del Desierto transmitió positivismo respecto a lo que viene pese a la derrota: "Nuestro destino está en nuestras manos. Me llevo el conocimiento de que podemos hacerlo mejor. Este partido es muy importante pero nos quedan otros dos", afirmó Petkovic. La siguiente prueba de Argelia será el martes 23 de junio ante Jordania en el Levi's Stadium de San Francisco.