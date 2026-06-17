El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó mucho más que una victoria contundente. El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 3 a 0 a Argelia en el Kansas City Stadium, con una actuación deslumbrante de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Pero mientras el capitán brillaba dentro del campo de juego, otra escena captaba la atención fuera de él.

Las cámaras enfocaron a Zinedine Zidane, una de las máximas leyendas del fútbol mundial, siguiendo el partido desde uno de los palcos. Su presencia no pasó inadvertida, especialmente porque del otro lado estaba su hijo, Luca Zidane, encargado de defender el arco argelino en una noche que resultó muy exigente.

El arquero de 28 años eligió representar a Argelia por las raíces familiares de los Zidane, pese a haber nacido en Francia. Su estreno en una Copa del Mundo no fue sencillo: debió enfrentarse nada menos que al vigente campeón y al jugador más determinante de la historia reciente del fútbol.

Los errores de Luca Zidane

Además, Luca Zidane afrontó el compromiso en condiciones especiales. El guardameta utilizó una máscara protectora debido a una fractura de mandíbula y mentón sufrida durante la temporada en España. Aun así, fue titular en el debut mundialista de su seleccionado.

El momento que rápidamente se viralizó fue la reacción de Zinedine Zidane ante los goles de Lionel Messi. Lejos de gestos exagerados, el ex entrenador del Real Madrid mantuvo una expresión seria y analítica, observando cómo el rosarino vencía la resistencia de su hijo. La imagen reflejó una mezcla de orgullo paternal y admiración deportiva.

Dentro de la cancha, Messi volvió a escribir una página dorada con la camiseta argentina. Gracias a su triplete, alcanzó los 120 goles en 200 partidos con la Albiceleste y además igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos.

La actuación del capitán también generó repercusiones entre sus compañeros. Uno de los que tomó la palabra fue Cristian "Cuti" Romero, quien destacó el impacto del rosarino en el grupo. "Tenemos al ancho de espadas", aseguró el defensor, dejando en claro el liderazgo futbolístico y emocional del astro.

Con Lionel Messi en estado de gracia y la Selección Argentina iniciando el torneo con una goleada, el Mundial 2026 ya entregó una postal inolvidable: la mirada de Zinedine Zidane observando cómo uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos castigaba el arco defendido por su propio hijo.