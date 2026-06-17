No hizo falta estar en una tribuna argentina para vivir el debut mundialista como una final. En Bangladesh, la victoria de la Selección Argentina y los goles de Lionel Messi ante Argelia desataron una celebración multitudinaria que volvió a poner en escena una pasión difícil de explicar solo desde la distancia.

El punto de encuentro fue la Daffodil International University, donde cientos de hinchas se reunieron frente a una pantalla gigante para seguir el primer partido del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026. Camisetas, banderas y celulares en alto marcaron el clima de una jornada que se vivió con intensidad desde el primer minuto.

La figura de Lionel Messi volvió a funcionar como el gran disparador emocional. Cada vez que el capitán argentino apareció en ataque, el público reaccionó como si estuviera en una cancha propia, pero la verdadera explosión llegó con sus goles, que hicieron estallar a los fanáticos reunidos en el predio.

Mientras la Selección Argentina construía una victoria contundente, la celebración en Asia empezó a tomar forma de fiesta popular. Hubo saltos, cánticos, abrazos y una euforia que fue creciendo con el desarrollo del partido, hasta llegar a uno de los momentos más impactantes de la noche.

La escena que más llamó la atención se dio cuando varios simpatizantes invadieron el escenario montado para el evento. Desbordados por la emoción, los hinchas de Bangladesh transformaron la transmisión en una celebración colectiva, con Lionel Messi como centro absoluto de una devoción que ya lleva años.

El recuerdo de Qatar 2022 apareció de inmediato entre quienes vieron los videos. En redes sociales, muchos usuarios remarcaron que el apoyo de Bangladesh por la Albiceleste no fue algo pasajero, sino un vínculo que se mantiene vivo y que volvió a hacerse visible en el arranque de una nueva Copa del Mundo.

De esta manera, Lionel Messi y la Selección Argentina recibieron una muestra de cariño que cruzó fronteras y volvió a sorprender al mundo del fútbol. Bangladesh festejó como propio el triunfo ante Argelia y dejó una postal poderosa: la Albiceleste también juega con una hinchada enorme a miles de kilómetros del país.