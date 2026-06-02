A tan solo nueve días del inicio del Mundial 2026, una baja importante azotó al plantel de Austria, rival de la Selección Argentina. El elenco europeo no tendrá al volante Christoph Baumgartner, pieza fundamental del mediocampo, luego de su lesión en el muslo derecho durante el calentamiento previo al amistoso contra Túnez, que terminó por sacarlo de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Desde el seleccionado dirigido por Ralf Rangnick confirmaron la gravedad de la lesión tras realizarle una resonancia magnética a Baumgartner. Todavía no hay una definición de quién lo reemplazará, pero el lugar vacante estaría entre Marco Grull, del Werder Bremen, y Dejan Ljubicic, del Schalke 04. El DT expresó su preocupación por esta sensible baja en conferencia: "Esta es, sin ninguna duda, una noticia muy amarga para nosotros como equipo. Es un jugador muy importante y una personalidad capital dentro del equipo".

Baumgartner llegaba a la Copa del Mundo en un gran momento tras una temporada destacada en la Bundesliga con el RB Leipzig. Allí firmó 17 goles y 9 asistencias en 37 partidos, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de los Toros Rojos, que terminaron en tercer lugar en la liga alemana. En Austria, el volante es uno de los referentes y acumula 58 encuentros, con 19 tantos anotados. En la previa del duelo frente a Túnez, el jugador sintió un fuerte dolor en el flexor de la cadera luego de recibir un golpe, lo que más tarde arrojó una lesión muscular en la zona del muslo.

El conjunto austríaco jugará el segundo encuentro de la fase de grupos ante Argentina el próximo 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas. Ragnick tendrá tiempo de definir el reemplazo, según lo indica el reglamento de la FIFA, hasta 24 horas antes del debut del seleccionado, duelo previsto para el 17 de junio ante Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco.