El 18 de diciembre de 2022 fue el día más importante para el fútbol argentino en la historia reciente luego de que la Selección Argentina derrotara a Francia y obtuviera su tercer Mundial. Pero mucho antes de la historia que todos conocemos, también existió una charla técnica de Lionel Scaloni que quedó trunca y sobre la que varios de los protagonistas hablaron en "El Método Scaloni", documental sobre el DT argentino que se estrenó hace pocos días.

El entrenador albiceleste no pudo contener la emoción en los minutos previos y tuvo que pedir ayuda mientras buscaba reponerse entre frases inconclusas e indicaciones a medias. Dibu Martínez fue uno de los que recordó ese momento en el documental: “Entramos a la charla, Scaloni estaba ahí y había 20 sillas allá. Nosotros mirando a Scaloni que estaba hablando. ‘El equipo va a jugar así, Fideo (Di María) por izquierda, va a hacer un tremendo quilombo, el partido está ahí. Encaralo en todos los tiros a Kounde, lo vas a matar’. Dos minutos y empieza a llorar. ‘Bueno, quiero decirles...’, y empieza a llorar, llorar...”.

Como luego de la conquista en Qatar, Scaloni rompió en llanto antes de la charla técnica frente a Francia.

Lionel Messi, entre risas, también recordó aquel momento: “Cuando (Scaloni) va a hablar, ‘no puedo, no puedo, Pablo (Aimar), hablá vos’. ‘Yo tampoco, yo tampoco’, y después no sé si alguno terminó diciendo algo”. Otro de los protagonistas, Rodrigo De Paul, también repasó esa charla: “Le dice a Walter (Samuel), ‘hablá vos’. Y Walter dice ‘yo no, yo no’”. Y hasta el propio Walter Samuel, uno de los integrantes del CT que estuvo en el documental, contó: “Arrancó y nosotros a veces lo cargamos, decimos ‘uh, ahora viene La Llorona, no sé qué... Y esa vez vino, nos vino a todos, no podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo, ja”.

La mini serie “El Método Scaloni" se estrenó en Flow el pasado 28 de mayo y consiste en tres episodios. El eje narrativo está sostenido por entrevistas inéditas al propio Scaloni y por testimonios del cuerpo técnico. También participan, además de los citados Messi, De Paul y Dibu Martínez, otras figuras del fútbol argentino como los los entrenadores Diego Simeone y José Pekerman, además de otros jugadores del plantel: Ángel Di María, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.