Luego de la traumática salida de Gustavo Costas tras la eliminación en Copa Sudamericana, continúa la búsqueda de un nuevo entrenador de Racing. En ese contexto, Diego Milito tiene a Nicolás Diez como prioridad para sentarse en el banco de la Academia, pero si bien ya hubo contactos con el DT, la negociación no sería tan simple.

El director deportivo Sebastián Saja ya le hizo saber al técnico de Argentinos Juniors su intención de contratarlo. El finalista de la Copa Argentina 2025 con el conjunto de La Paternal está interesado, no obstante Racing debería pagar una cláusula de 200 mil dólares para que el Bicho deje salir al entrenador, cuyo vínculo (renovado hace unos meses y con una mejora salarial) en termina en 2027.

Más allá del monto, la intención de Milito es evitar cualquier conflicto con la dirigencia de Argentinos. De todas formas, si el entrenador decide partir por alguna razón, su principal pretendiente es la Academia. Diez no es un desconocido para Racing: Fue jugador del club entre 1996 y 2001, y también trabajó como ayudante de campo de Sebastián Beccacece durante el ciclo 2020-2021, por lo que ya hay una relación previa tanto con el club de Avellaneda como con el actual mandatario.

En busca de bajar la espuma a la salida de Costas, que generó un fuerte impacto entre los hinchas, con fuertes críticas hacia la dirigencia y principalmente hacia Milito, la CD maneja también otras opciones en caso de que lo de Diez no prospere. Nombres como Hernán Crespo, Javier Mascherano, Jorge Sampaoli, Luis Zubeldía e incluso Guillermo Barros Schelotto son las alternativas para asumir a cargo de un plantel golpeado que busca revancha en la segunda parte de 2026.