A ya varios días de la derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, quien apareció en los medios fue Stéfano Di Carlo, el presidente de River, que entre otras cosas dio a conocer una contundente medida dirigencial para la segunda parte del 2026: el Millonario dejará ir alrededor de quince jugadores en el próximo mercado de pases. Luego de hacer un balance, el mandatario confirmó que se aplicará esta decisión que fue consensuada con Enzo Francescoli, el director deportivo Pablo Longoria y el entrenador Eduardo Coudet.

“Estas conversaciones llevan tiempo y hay decisiones que estaban tomadas incluso previo a la final. En la mesa de trabajo que tenemos con Enzo, el Director Deportivo, y con la incumbencia lógica del entrenador hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores", anunció Di Carlo.

Sin dar nombres puntuales, el presidente explicó la conclusión a la que llegaron desde el área de fútbol de River: "Hemos cambiado un formato que ha sido habitual en nosotros de esperar procesos y cumplir contratos, pero la lógica será gestionar la salida de los jugadores. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor de lo que compramos, asumiendo la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible". Y añadió: "Tenemos que sacar a quince y con ese presupuesto concentrarlo en cinco o siete jugadores".

Además, hizo un balance positivo de la gestión de Coudet desde su llegada, aunque dejó en claro que el objetivo de un título sigue en el debe "Si en el contexto que asumió, donde se tuvo que ir el técnico más importante de la historia del club, nos decían que terminábamos el semestre llegando a una final y clasificando primero en grupos de la Sudamericana, cualquiera le hubiera dado la mano". Si bien señaló el "enorme mérito" del Chacho, calificó el semestre de "correcto, pero mediocre para lo que es River".

Por último, luego de hacer un análisis de la final perdida ante Belgrano, al que le dio mérito por su conquista, hizo foco en el objetivo principal que se plantea como cabeza dirigencial: "Queremos ir a la cuestión de fondo que es ordenar el fútbol de River y generar un equipo competitivo con jerarquía que se imponga en la cancha. Y que cualquier traspié, confusión o fallo malintencionado no te saque de la cancha".