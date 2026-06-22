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El Atlético Madrid recibió una millonaria oferta por Thiago Almada

El Colchonero recibió una propuesta cercana a los 27 millones de euros del club saudí por el argentino, al que le ofreció un contrato por tres años. Decidirá su futuro luego del Mundial.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Lunes, 22 de junio de 2026 a las 13:31
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Thiago Almada, buscado por Al Ahli.

En la previa del duelo entre Argentina y Austria un futbolista argentino podría considerar un cambio de aire. Thiago Almada está en la órbita del Al-Ahli, que le presentó una propuesta económica a Atlético Madrid cercana a los 27 millones de euros y le ofreció un contrato por tres temporadas. Sin embargo, el Guayo no tomará ninguna decisión sobre su futuro hasta que finalice su participación en el Mundial 2026 con la albiceleste.

El paso de Almada, que llegó hace menos de un año al Atlético Madrid, está marcado por la falta de continuidad. El jugador de 25 años disputó 40 partidos, la mayoría de ellos como suplente y completando solamente una vez los 90 minutos. Por su parte, el Colchonero no ve con malos ojos recuperar la inversión realizada en el jugador, por el que recibió propuestas anteriormente.

Además del interés de Al-Ahli, hasta ahora la propuesta más concreta que hubo por Almada, el futbolista de la Selección Argentina habría recibido sondeos desde Brasil, con River también siguiendo de cerca su situación. Sin embargo, el club saudí con sus millones se posicionaría como el principal candidato a quedarse con el jugador si es que al Atlético y al futbolista les parece la decisión correcta un cambio de aire. 

 

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