En una jornada mundialista llena de emociones, Lionel Messi, Kylian Mbappe y Erling Haaland dan pelea por ser el goleador del Mundial 2026. El capitán argentino volvió a dar otra función en el 2-0 de Argentina, mientras que Kiki marcó un doblete en la goleada de Francia y el gigante noruego hizo lo propio en la ajustada victoria de los Vikingos ante Senegal por 3-2. Con apenas dos partidos disputados, los artilleros no dan tregua en una disputa por el Botín de Oro que promete ser emocionante.

A primer turno, y pese a su penal fallado, Messi se convirtió oficialmente en el máximo artillero de la historia en Mundiales, superando el récord de Miroslav Klose, con 17 goles. Con sus dos de hoy suma cinco en la actual cita mundialista y una estadística asombrosa que refleja su vigencia: 13 goles de sus 17 en la Copa del Mundo son entre los 35 y los 38 años, marca a la que llega a dos días de cumplir 39.

Más tarde, y aunque demorado por la tormenta, llegó el doblete de Mbappé en la victoria de Francia ante Irak. Otra vez comandados por los goles de su capitán y goleador, Les Bleus aseguraron su presencia en 16vos goleando al conjunto asiático. Por su parte, Kiki volvió a marcar de a dos como ante Senegal para sumar 4 tantos en la presente Copa del Mundo y llegar a 16 en total, igualando a Klose y pisándole los talones a Messi en la tabla histórica.

Por último, llegó el turno de Haaland. En lo que parecía un triunfo cómodo, el Androide volvió a anotarse dos para Noruega, que se terminó complicando ante Senegal y venciéndolo 3-2 ajustadamente. No obstante, el '9' de los Vikingos cumple con creces cada vez que viste esa camiseta y lo demuestra en su primer Mundial. Además, el atacante del Manchester City es dueño de una abrumadora estadística: 59 tantos en 52 partidos jugando para su seleccionado.

Un arranque demoledor de estos tres astros. Dos de los actuales grandes nombres de la escena europea y el otro, qué decir del otro, que lleva más de 20 años impactando con su fútbol. Sacando Corea-Japón 2002 y el último Mundial de Qatar, que tuvo a Messi y Mbappé peleando la tabla de artilleros, los artilleros de las otras Copas del Mundo de este siglo llegaron, como máximo, a seis goles. En esta edición, parece que Leo, el francés y Haaland superarán largamente esa marca.

Así está la tabla de goleadores del Mundial