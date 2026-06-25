Continúa la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se definirán los cruces de 16vos. En ese contexto, las selecciones sudamericanas enfrentan un panorama dispar: Argentina, Brasil y Colombia ya están clasificados, mientras que Paraguay, Uruguay y Ecuador se juegan el pase a la próxima ronda. En la jornada de hoy, tanto la Tri como la Albirroja van por tres puntos que les cumplan ese objetivo.

Por la noche argentina, Paraguay se juega el pase ante Australia en Santa Clara. Los de Gustavo Alfaro encaminaron su andar con el triunfazo ante Turquía pero el trabajo no está hecho. Ganarle a los Socceroos les garantizará un lugar en 16vos como segundo, mientras que el empate le concede esa posición a su rival, pero no es tan mal resultado: pese a su diferencia de gol negativa, la Albirroja tendrá altas chances de pasar como uno de los mejores terceros con 4 puntos.

Paraguay revivió y está a un triunfo de meterse como segundo.

Ecuador, que solo tiene un punto, es sin dudas el más complicado de los sudamericanos. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece debe necesita sí o sí vencer a Alemania en la última fecha para avanzar a los 16avos de final. El empate lo dejará con dos unidades, haciendo muy difícil su ingreso como uno de los ocho mejores terceros. Lo único positivo es que los germanos ya están clasificados y con el primer puesto asegurado, factor que quizás incide en una forma distinta de tomarse el encuentro.

El Ecuador de Beccacece, el más complicado de los sudamericanos. (Foto: AFP)

Por el lado de Uruguay, también la misión se antoja complicada. Los comandados por Marcelo Bielsa suman dos empates contra Arabia Saudita y Cabo Verde y enfrentan mañana a España, uno de los candidatos al título. La Celeste podría incluso ser primera del grupo (aunque tendría que golear), pero en principio tres puntos le dan el pase como segundo, cruzándose con Argentina. Si empata dependerá de lo que pase entre saudíes y caboverdeanos para ver si es o no tercero, y en ese caso, de los resultados de otros grupos.

Argentina, Colombia y Brasil, sin sobresaltos

Los que llegan con tranquilidad a esta etapa son la albiceleste y los colombianos. Tras imponerse a Argelia y Austria, con grandes actuaciones de Lionel Messi, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Jordania el sábado con el primer puesto del Grupo F asegurado, esperando por el segundo del Grupo H.

Por su parte, Colombia logró dos triunfos importantes que le dieron el pase, 3-1 frente a Uzbekistán y 1-0 contra la República Democrática del Congo, pero le resta el objetivo de ganar su zona. El sábado enfrentará a Portugal en la última fecha sabiendo que un empate le bastará para terminar primero en el Grupo K.

Luego de un empate 1-1 contra Marruecos que dejó dudas, Brasil completó una sólida fase de grupos. Una victoria contundente 3-0 y regulando en la segunda parte ante Haití lo dejó prácticamente clasificado mientras que ayer volvió a golear a Escocia por el mismo marcador para terminar en la cima del Grupo C.