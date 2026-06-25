Hay llamados que cambian un día y que quedan grabados para siempre. Para Silvia Miguel, una patagónica radicada desde hace años en Estados Unidos, ese llamado llegó hace apenas unas horas y tuvo como protagonista nada menos que a Lionel Messi.

Oriunda de Rada Tilly, Chubut, Silvia vive actualmente en Kansas City, donde creó Pan Caliente - La Casa del Alfajor, un emprendimiento dedicado a difundir los sabores argentinos. Alfajores de chocolate y de maicena, tortas con dulce de leche, merengues y otras especialidades típicas forman parte de una propuesta que conquista tanto a argentinos nostálgicos como a estadounidenses curiosos por descubrir la gastronomía nacional.

Sin embargo, el pedido que recibiría en plena disputa del Mundial 2026 la hizo tambalear, pero jamás dudar: dijo que si de inmediato. Del otro lado del teléfono estaba Mario De Stéfano, más conocido como "Marito", el histórico utilero de la Selección argentina. El motivo del llamado era tan inesperado como emocionante: necesitaban una torta para festejar el cumpleaños de Lionel Messi y la necesitaban ya.

"Pensé que era una broma", contó Silvia en sus redes sociales. Pero era real. Y además había una condición: la torta debía ser profundamente argentina.

Messi celebró este martes su cumpleaños número 39 en la concentración de la Selección argentina en Kansas City.

Una torta bien argentina

Con poco tiempo para organizarlo todo, Silvia se puso a trabajar de inmediato. El diseño incorporó los colores celeste y blanco, chocolate, dulce de leche, merengue y distintos detalles inspirados en la identidad nacional. Lo complicado, asegura, no fue elaborar la torta, sino guardar el secreto.

El pedido era "Top Secret". El cumpleaños del capitán sería celebrado en la intimidad del plantel y debía mantenerse lejos de los medios y de las redes sociales hasta después del festejo. "Lo más difícil fue no contarle a nadie", relató. Ni siquiera su hijo o su hermana conocían el encargo que tenía entre manos.

Finalmente, la celebración tuvo lugar apenas pasada la medianoche. Messi compartió su cumpleaños junto a sus compañeros de la Selección y el cuerpo técnico, mientras la torta elaborada por la patagónica ocupaba un lugar central en el festejo.

Silvia fue personalmente hasta el lugar de concentración del seleccionado argentino para entregar la torta y otras delicias preparadas especialmente para el capitán. Allí se las entregó a Mario, el emblemático utilero que acompaña al equipo desde hace años.

Para ella, el hecho tuvo un significado que va mucho más allá de la pastelería. "Yo represento a la Patagonia, a Rada Tilly, a Comodoro Rivadavia, de donde soy", expresó en un video compartido en sus redes. Por eso, asegura, haber sido elegida para realizar un pedido tan especial fue un orgullo inmenso y una forma de llevar un pedacito del sur argentino a uno de los momentos más importantes del fútbol mundial.

Los integrantes de la Selección le hicieron un emotivo homenaje a Lio en su cumpleaños.

Alma de seño

Detrás de Pan Caliente hay una historia de vida tan rica como las recetas que Silvia prepara cada día. Su esposo, Alejandro, la define como "una chef excepcional", pero también como educadora, terapeuta, artista, coach y emprendedora.

Silvia se graduó en Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata y luego obtuvo el título de maestra de educación primaria. Durante años ejerció la docencia en Argentina antes de trasladarse a Estados Unidos, donde continuó formándose y trabajando en el ámbito educativo.

Oriunda de Rada Tilly, Chubut, Silvia Miguel vive actualmente en Kansas City, donde creó Pan Caliente.

En Kansas City fue maestra de primaria y profesora de arte durante más de dos décadas. También desarrolló una extensa trayectoria como terapeuta psicoanalítica y, durante la pandemia, obtuvo una certificación internacional como coach profesional. Tras más de veinte años en las aulas, decidió apostar por un sueño propio: crear Pan Caliente, un espacio donde la gastronomía argentina funciona como puente cultural y emocional.

Aún hoy, mientras desarrolla su emprendimiento, continúa colaborando con organizaciones comunitarias de Kansas City en proyectos vinculados con la educación, la salud mental y el desarrollo de jóvenes. Quizás por eso, para Silvia, la torta de cumpleaños de Messi representa mucho más que un reconocimiento profesional. Es la confirmación de que los sueños construidos con trabajo, pasión y raíces profundas pueden llevar a una patagónica a estar, aunque sea por una noche, en el corazón mismo de la Selección argentina.