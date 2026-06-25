Con la danza de nombres en pleno Mundial 2026 y jugadores como Marc Cucurella, Enzo Fernández y Julián Álvarez en carpeta de contratación, el banco andorrano Andbank ha expresado su satisfacción por haber otorgado el aval a Enrique Riquelme, empresario alicantino, para que pudiera presentarse como candidato a la presidencia del Real Madrid, en las elecciones celebradas recientemente.

El consejero delegado de Andbank, Carlos Aso, afirmó durante un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que están "encantados" de haber concedido un aval de 193,7 millones de euros para respaldar la candidatura de Riquelme, a pesar de que Florentino Pérez resultara reelegido.

Avales económicos para que Enrique Riquelme esté al frente de los blancos

Aso destacó la capacidad de Andbank para actuar con agilidad gracias a su tamaño, lo que les permitió otorgar el aval en un tiempo ajustado. Además, resaltó el patrimonio y éxito empresarial de Riquelme al frente del grupo Cox Energy como factores clave para esta decisión.

El ejecutivo aseguró que Andbank es una entidad independiente que no recibió presiones para negar el aval y que, incluso en caso de haberlas tenido, habrían decidido apoyar a Riquelme: "Nosotros, que somos independientes, encantados de creer en su proyecto".

Andbank destaca su respaldo a Enrique Riquelme en elecciones del Real Madrid

Para Aso, facilitar este aval contribuye a la democracia dentro del club, ya que permite que la competencia electoral sea más abierta: "Era bueno para la democracia", señaló, haciendo referencia a que tanto Riquelme como Pérez pudieron concurrir en las elecciones.

Asimismo, el consejero delegado consideró que esta operación puede beneficiar a Andbank, mostrando que es un banco que cuida a sus clientes y puede ofrecer respuestas rápidas y atención personalizada. En contraste, explicó que otras entidades podrían mostrarse reticentes por temor a perder negocio debido a la venta cruzada.