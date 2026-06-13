Mientras la expectativa crece por el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Valentina Cervantes compartió con sus seguidores los detalles del viaje que emprendió junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, para acompañar a Enzo Fernández en esta nueva aventura deportiva. La influencer documentó cada paso del recorrido rumbo a Estados Unidos, donde el mediocampista se prepara para el estreno del equipo nacional.

A través de sus historias de Instagram, la pareja del futbolista mostró cómo comenzó la travesía desde Buenos Aires. Una de las primeras imágenes que publicó fue frente a una enorme fotografía de Enzo Fernández vistiendo la camiseta albiceleste. Junto a la postal, escribió un breve mensaje que reflejaba su entusiasmo: “Yendooo”.

El viaje incluyó varias escalas antes de llegar a destino. Durante una parada en Atlanta, Valentina Cervantes retrató a Olivia y Benjamín esperando el próximo vuelo. Los pequeños aparecieron sonrientes en el aeropuerto, mientras la familia continuaba acercándose a la ciudad donde jugará la Selección Argentina.

Como suele suceder en los trayectos largos, también hubo momentos de cansancio. La influencer compartió una tierna imagen de Benjamín descansando en los asientos de la terminal aérea mientras entretenía las horas mirando dibujos en una tablet. La escena reflejó las dificultades de viajar con niños, aunque también la emoción por el objetivo final.

Ya dentro del avión, Valentina Cervantes publicó una selfie junto a Olivia y protagonizó una divertida charla con la pequeña. Entre risas, le preguntó varias veces hacia dónde se dirigían. Aunque la respuesta de la niña no se escuchó con claridad, la influencer continuó conversando con ella y le recordó que faltaba apenas un vuelo más para llegar.

El gesto de Olivia dejó en evidencia el agotamiento acumulado tras tantas horas de viaje. Sin embargo, el entusiasmo por reencontrarse con Enzo Fernández parecía superar cualquier inconveniente. La familia mantiene una relación muy cercana y suele acompañar al futbolista en cada uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Valu Cervantes rumbo a Estados Unidos

Valu Cervantes rumbo a Estados Unidos

Si no surgen imprevistos, Valentina Cervantes, Olivia y Benjamín estarán presentes en las tribunas de Kansas City para alentar a Enzo Fernández durante el debut de Argentina frente a Argelia. La presencia de sus seres queridos se convirtió en una constante para el jugador, tanto en competencias internacionales como en momentos clave de su trayectoria.

Con la ilusión intacta y el sueño de repetir la gloria conseguida en Qatar 2022, la Selección Argentina comenzará una nueva búsqueda mundialista. En ese contexto, el apoyo familiar de figuras como Enzo Fernández suma un ingrediente especial a la emoción que ya se vive alrededor del equipo de Lionel Scaloni.

Valu Cervantes rumbo a Estados Unidos