Justo antes del estreno de España ante Cabo Verde en el Mundial se conoció que Marc Cucurella será nuevo refuerzo del Real Madrid, que lo pagó 55 millones de euros al Chelsea. Ambos equipos confirmaron la transacción, que además tiene otros 5M de euros en bonos e incluye la firma de Cucu hasta 2032. De esta manera, el Merengue ya conducido por José Mourinho se sigue reforzando de cara a la siguiente temporada europea.

El lateral surgido en la cantera del Barcelona volverá a La Liga luego de su paso breve por la Primera del elenco culé y otro más recordado por el Getafe, que lo hizo saltar a la Premier League: primero descolló en Brighton para luego pasar al Chelsea por la exorbitante suma de 63 millones de libras en el año 2022. Luego de cuatro temporadas con los Blues se dará la vuelta de Cucurella a su país con un contrato por las próximas seis temporadas.

El sorpresivo fichaje se confirma horas antes del estreno de España ante Cabo Verde, encuentro donde Cucurella está llamado a ser de la partida. Además, técnicamente "elimina" la curiosa estadística que se había dado para este Mundial 2026, en el que ningún futbolista del Real Madrid formaba parte de la lista de la Roja. Ahora, con la incorporación de Cucu, habrá representación del Merengue dentro de su seleccionado nacional.