Se define el Grupo F, y en un duelo con mucho en juego, Japón y Suecia se medirán en Dallas por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Los japoneses vienen de golear y llegan con la chance de llevarse la zona, mientras que los escandinavos buscan reponerse del duro golpe ante Países Bajos sabiendo que un empate les da altas posibilidades de pasar como mejores terceros. El encuentro es transmitido por TyC Sports y DSports+.

Japón llega mejor posicionado en la tabla y, aunque todavía no tiene asegurada la clasificación, un triunfo le aseguraría el pase a la siguiente ronda y le permitiría pelear por el primer puesto del grupo. El equipo asiático ha demostrado un gran nivel, especialmente tras su contundente victoria por 4-0 sobre Túnez, resultado que lo posicionó favorablemente en la diferencia de gol.

Japón se mostró como una selección sólida y buscará pasar primero. (Foto: AP)

Por su parte, Suecia enfrenta una situación complicada. Tras un arranque prometedor con un triunfo por 5-1 ante Túnez, el equipo escandinavo sufrió una dura caída ante Países Bajos, perdiendo por 1-5. Deberá evitar la derrota para no quedar eliminado directamente del Mundial, pero un empate ante los nipones lo deja con buenas chances de pasar como uno de los mejores terceros.

El historial entre Japón y Suecia

Históricamente, Japón y Suecia se han enfrentado en cinco ocasiones, con un equilibrio total en los resultados. El último encuentro entre ambos fue un amistoso previo al Mundial Corea-Japón 2002, que terminó en empate 1-1.

La expectativa está puesta en un partido de alto voltaje, donde ambos equipos buscarán asegurar su lugar entre los 32 mejores del torneo. La transmisión en vivo estará disponible en toda la región a través de DSports.

Japón y Suecia definen su futuro en el Mundial 2026 este 25 de junio en Dallas

El Grupo F hasta ahora ha tenido partidos destacados, como el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos en la primera fecha, y la goleada de Japón a Túnez que dejó a las Águilas de Cartago fuera del Mundial. Los aficionados japoneses celebraron con entusiasmo esa victoria, que reafirmó la presencia de Japón como uno de los rivales más difíciles para los equipos europeos en este torneo.

Posibles formaciones

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gundmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Anthony Elanga; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

TV: TyC Sports y DSports+

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).