Mientras sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol, Lionel Messi vivió un cumpleaños muy especial. El capitán de la Selección Argentina celebró sus 39 años en plena competencia mundialista, apenas unos días después de transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, una marca que agranda aún más su leyenda.

Pero esta vez los flashes no apuntaron a sus goles ni a sus récords. El protagonista de la jornada fue el emotivo mensaje que le dedicó Antonela Roccuzzo, su compañera de vida desde la infancia y una de las historias de amor más admiradas del deporte mundial.

A través de las redes sociales, Antonela compartió una serie de fotografías familiares que recorren gran parte de la vida de la pareja. Imágenes de la adolescencia, los primeros años juntos, el crecimiento de su familia y distintos momentos que reflejan una relación construida a lo largo de décadas.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito", escribió Antonela junto a la publicación que rápidamente se volvió viral.

Como suele ocurrir, Messi respondió con sencillez, ternura y una cuota de nostalgia. "Qué chiquitos éramos", comentó el rosarino al ver algunas de las imágenes de juventud que compartió su esposa, una frase que emocionó a millones de seguidores alrededor del mundo.

La historia entre Leo y Antonela es una de las más emblemáticas del deporte. Se conocen desde niños en Rosario, crecieron juntos, atravesaron distintas etapas de la vida y construyeron una familia que hoy es admirada dentro y fuera de las canchas. Por eso, cada gesto entre ambos genera una enorme repercusión.

Este nuevo cumpleaños encuentra al astro argentino en un momento extraordinario. A sus 39 años sigue siendo la bandera futbolística de la Albiceleste y el gran protagonista del Mundial 2026. Sus números en el torneo son impactantes: convirtió cinco goles en apenas dos partidos, con un hat-trick ante Argelia y un doblete frente a Austria, actuaciones que lo consolidaron como el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo.

En una fecha muy especial para los argentinos, Messi celebró un nuevo año de vida como mejor sabe hacerlo: siendo protagonista. Entre récords, goles, recuerdos de infancia y el amor incondicional de Antonela, el capitán volvió a demostrar que su historia trasciende cualquier estadística y sigue emocionando al mundo entero.