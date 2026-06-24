En la previa de Argentina - Jordania, vuelve el Mundial de Figuritas al estadio Ruca Che

Este sábado, previo a que la Selección argentina de fútbol masculino cierre su participación en la fase de grupos ante Jordania, el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén volverá a ser escenario de un masivo intercambio de figuritas. Quienes aún no hayan completado el álbum podrán acercarse de 14 a 18 y, al mismo tiempo, colaborar en una causa solidaria.

¿Tenés a Messi?

Tras la excelente respuesta del público en el primer encuentro, el Mundial de Figuritas volverá a reunir a grandes y chicos en torno a la pasión por el coleccionismo y el fútbol. La jornada, organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (ECyDENSE), promete reavivar la adrenalina de completar el álbum en un entorno de actividades gratuitas.

En el Ruca Che habrá un sector especialmente diseñado para facilitar el intercambio de figuritas y la venta de sobres. Sobre el final del evento, el plato fuerte: el sorteo del codiciado “Botín de Figuritas”, una urna que se llena con el aporte del público.

Sumá tu aporte a 'Ponete la 10'

La solidaridad volverá a tener un rol protagonista durante la tarde de este sábado en el Ruca Che. Luego de haber reunido casi 500 kilos de donaciones, continúa vigente la campaña 'Ponete la 10'. Las personas que asistan a intercambiar figuritas podrán acercar un alimento no perecedero para el Banco Patagónico de Alimentos.

"Con la primera edición superamos todas nuestras expectativas y por eso decidimos volver a abrir las puertas de Ruca Che, para seguir palpitando el mundial, compartiendo y encontrándonos alrededor de esta pasión", destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE.

Para complementar la propuesta del sábado por la tarde, en el predio funcionará un buffet y el rincón del hincha, un sector en el que el público podrá maquillarse, aplicarse tatuajes temporales con los colores de Argentina y llevarse como recuerdo una fotografía impresa personalizada, similar a las figuritas del álbum oficial del Mundial 2026.

Además, se prevé una zona con juegos e inflables de destreza futbolera para quienes busquen sumar movimiento y acción a la tarde. Después de disfrutar de la tarde de intercambio, todos podrán regresar a sus casas para palpitar el choque de los de Lionel Scaloni ante Jordania.