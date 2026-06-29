Ignacio Buse tendrá doble participación en Wimbledon 2026, donde además de competir por primera vez en el cuadro principal de individuales, también jugará en la modalidad de dobles. Su primera prueba en esta categoría será junto al argentino Marco Trungelliti, enfrentando a la pareja húngara compuesta por Márton Fucsovics y Fábián Marozsán.

Este encuentro corresponde a los dieciseisavos de final del cuadro de dobles y está previsto para disputarse entre el 1 y 2 de julio, aunque aún no se ha confirmado el día ni la hora exacta. Será la primera vez que Buse y Trungelliti formen dupla, combinando la juventud del peruano con la experiencia del argentino de 36 años.

Para Buse, esta será apenas su segunda participación en dobles de un Grand Slam. Su debut en esta modalidad fue en Roland Garros 2026, junto al estadounidense Mac Kiger, donde cayeron en la primera ronda. Ahora, el tenista nacional buscará conseguir su primera victoria en un torneo de esta magnitud.

Rivales complicados para el arranque

El rival no será fácil. Fucsovics y Marozsán, aunque no especialistas en dobles, son jugadores con amplia trayectoria en el circuito ATP. Fucsovics ha destacado principalmente en individuales, posicionándose entre los mejores del mundo, mientras que Marozsán ha ganado relevancia en los últimos años por sus actuaciones profesionales, formando una pareja de cuidado por su calidad técnica.

Además, Buse intentará romper una racha sin triunfos en dobles desde febrero de 2025, cuando ganó en pareja con el chileno Tomás Barrios Vera en el ATP 250 de Santiago. Desde entonces, no ha celebrado victorias en esta modalidad, un desafío que enfrentará en el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

En paralelo, Buse también protagoniza un debut histórico en individuales en Wimbledon, tras superar una sequía de más de 30 años para el tenis peruano en el cuadro principal de este Grand Slam. En su estreno, derrotó en cuatro sets al estadounidense Emilio Nava, un jugador con experiencia en el circuito ATP pero con resultados recientes poco favorables sobre césped.

Ignacio Buse y Marco Trungelliti debutan en dobles de Wimbledon 2026 contra la dupla húngara Fucsovics-Marozsán

Las estadísticas favorecen al peruano, con un balance de trece victorias y diez derrotas en torneos ATP esta temporada, frente a las seis victorias y once derrotas de Nava. Además, Buse llegó a la segunda ronda en torneos previos sobre césped como Queen’s y Mallorca, lo que fortaleció su confianza en superficies históricamente difíciles para jugadores sudamericanos.

El próximo desafío de Buse en individuales será contra el estadounidense Jeenson Brooksby (81°), partido programado para el miércoles siguiente a las 5 a.m., donde buscará continuar haciendo historia para el tenis peruano en Wimbledon.