La Copa Davis en Neuquén: mucho más que partidos de tenis

La noticia excede largamente al tenis. Que Neuquén haya sido elegida como sede de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía no es solamente una buena noticia para los amantes de la raqueta. Es, sobre todo, una señal de los tiempos que vive la provincia.

Durante décadas, los grandes eventos deportivos internacionales parecían tener destinos predeterminados: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. La Patagonia observaba desde lejos. Esta vez no. Esta vez el mapa cambió y el punto de encuentro será Neuquén.

La elección del estadio Ruca Che para recibir una de las competencias deportivas más tradicionales del mundo no es casualidad. Tampoco responde únicamente a una cuestión deportiva. Detrás de esa decisión hay una realidad que desde hace varios años viene transformando a la capital neuquina en uno de los polos de crecimiento más dinámicos de la Argentina.

Durante décadas, los grandes eventos deportivos internacionales parecían tener destinos predeterminados: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o, en algunos casos, Rosario. La Patagonia observaba desde lejos. Esta vez no. Esta vez el mapa cambió y el punto de encuentro será Neuquén.

Neuquén es una ciudad que crece, que atrae inversiones, que multiplica su infraestructura y que se ha convertido en una referencia obligada cuando se habla del futuro económico del país. Y en esa transformación hay un nombre que aparece inevitablemente: Vaca Muerta.

La elección del estadio Ruca Che para recibir una de las competencias deportivas más tradicionales del mundo no es casualidad.

El desarrollo energético más importante de la Argentina en las últimas décadas puso a Neuquén en la vidriera nacional e internacional. Empresas, inversores, funcionarios, empresarios y trabajadores de todo el mundo pasan hoy por una ciudad que hace apenas algunos años tenía otro ritmo y otra escala.

La elección del estadio Ruca Che para recibir una de las competencias deportivas más tradicionales del mundo no es casualidad. Tampoco responde únicamente a una cuestión deportiva. Detrás de esa decisión hay una realidad que desde hace varios años viene transformando a la capital neuquina en uno de los polos de crecimiento más dinámicos de la Argentina.

La Copa Davis llega en ese contexto. Este evento deportivo funcionará como una enorme ventana para mostrar Neuquén al país y al mundo. Durante el 19 y 20 de septiembre, las cámaras de televisión, los periodistas especializados y los miles de aficionados pondrán los ojos sobre la ciudad. Verán el Estadio Ruca Che, escenario de la Generación Dorada del básquet, del histórico Showbol de Diego Maradona, entre otras competencias deportivas de gran nivel.

La llegada de la Copa Davis permitirá que miles de neuquinos puedan vivir una experiencia deportiva que históricamente parecía reservada para otros lugares. Ver tenis internacional de primer nivel sin recorrer más de mil kilómetros es un privilegio que pocas veces se presenta.

Muchos chicos tendrán por primera vez la posibilidad de observar de cerca a jugadores que habitualmente siguen por televisión. Muchos clubes podrán aprovechar el impulso para acercar nuevos jóvenes al deporte. Y muchos aficionados tendrán la oportunidad de formar parte de una página inédita para el tenis regional.

Las grandes competencias dejan infraestructura, movimiento comercial y ocupación hotelera. Pero también dejan recuerdos. Despiertan vocaciones, generan pertenencia.

Quizás dentro de algunos años esta serie ante Turquía sea recordada simplemente como un partido más en la historia del equipo argentino. O quizás sea recordada como el momento en que la Copa Davis desembarcó por primera vez en la Patagonia. Lo cierto es que Neuquén ya consiguió algo importante: ser elegida.

Es el reconocimiento de que la ciudad está ocupando un lugar cada vez más relevante en el escenario nacional.