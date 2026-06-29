Los tenistas argentinos dirán presente una vez más en Wimbledon 2026.. En el césped del All England Club competirán 11 representantes de nuestro país, distribuidos entre los cuadros masculino y femenino del tercer Grand Slam de la temporada, que se juega en pasto.

El torneo comenzará este lunes 29 de junio en Londres.

Cuándo juegan los argentinos

Lunes 29 de junio

Marco Trungelliti vs. Martin Damm, Hora: 7 en la cancha Nº 5

Camilo Ugo Carabelli vs. Daniel Mérida, No antes de las 9 en la cancha Nº 9

Thiago Tirante vs. Fabián Marozsan. No antes de las 10.30 en la cancha Nº 4

Sebastián Báez vs. Jan-Lennard Struff- No antes de las 10.30 en la cancha Nº 14

Juan Manuel Cerúndolo vs. Alejandro Davidovich Fokina. No antes de las 10.30 en la cancha Nº 17

Solana Sierra vs. Anna Bondar. No antes de las 13 en la cancha Nº 4

Martes 30 de junio

Mariano Navone vs. Flavio Cobolli. No antes de las 13 en la cancha Nº 2

Román Burruchaga vs. Alex de Miñaur. No antes de las 9 en la cancha Nº 3

Nadia Podoroska vs. Marta Kostyuk. No antes de las 13 en la cancha Nº 3

Tomás Etcheverry vs. Lorenzo Sonego. No antes de las 11 en la cancha: Nº 4

Francisco Cerúndolo vs. Jaume Munar. No antes de las 9 en la cancha Nº 14