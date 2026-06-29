En la jornada del lunes 29 de junio de 2026, el tenista argentino Camilo Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 59 del ranking ATP, enfrentó al español Daniel Merida Aguilar, número 84, en los sesentaicuatroavos de final del prestigioso torneo de Wimbledon.

El partido comenzó con un intercambio parejo, donde Ugo Carabelli logró imponerse en el primer set con un resultado de 6-4. Sin embargo, el español reaccionó rápidamente y se llevó el segundo set con un marcador de 6-3, tras dominar varios juegos consecutivos y romper el servicio del argentino en varias oportunidades.

No se pudo lograr revertir el set

El tercer set mostró un claro dominio de Daniel Merida Aguilar, quien convirtió el punto de set y cerró la manga 6-2. Además, inició el cuarto set con ventaja, rompiendo nuevamente el saque de Ugo Carabelli y consolidándose en el marcador.

Camilo Ugo Carabelli pierde ante Daniel Merida Aguilar en Wimbledon ATP 2026

Durante el transcurso del encuentro, Merida Aguilar logró imponerse en múltiples juegos clave, consolidando su ventaja hasta cerrar el partido con una victoria decisiva en el cuarto set. En varios momentos, el español logró romper el servicio del argentino, lo que fue determinante para su avance en el torneo.

El desarrollo del partido reflejó un cambio de momentum, ya que Ugo Carabelli comenzó con un buen rendimiento, pero Daniel Merida Aguilar supo ajustarse y dominar en las fases finales, asegurando su pase a la siguiente ronda de Wimbledon ATP 2026.