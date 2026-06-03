El único argentino en pie sigue firme buscando la defensa del título: Horacio Zeballos avanzó a semifinales de Roland Garros en dobles y busca repetir el título en París. Junto al español Marcel Granollers, la dupla se deshizo del monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin por 6-3 y 6-4 para meterse entre los cuatro mejores del Abierto de Francia en poco menos de una hora y media.

Tras consagrarse campeones en Roland Garros el año pasado, Zeballos y Granollers buscan repetir un gran 2025, donde también se alzaron con el título del US Open, los dos títulos de Grand Slam que la pareja tiene en su haber. En la siguiente instancia, se medirán ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes eliminaron a Petr Nouza y Neil Oberleitner en cuartos de final.

En su recorrido por el torneo, el argentino de 41 años y el español superaron a Marton Fucsovics y Marcos Giron en la primera ronda, a Bart Stevens y Vasil Kirkov en la segunda, y en octavos de final avanzaron tras el retiro de Lucas Miedler y Alexander Erler. Roland Garros es un torneo especial, el primer Grand Slam de la dupla, y repetirlo les daría el bonus de establecerse nuevamente como la pareja número 1 del ranking, algo que ya alcanzaron en marzo de este año y buscan recuperar defendiendo el Abierto de Francia.