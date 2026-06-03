¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Quieren repetir la conquista

Horacio Zeballos, otra vez a semifinales de dobles en Roland Garros 2026

El argentino, defensor del título junto a su pareja Marcel Granollers, superaron a Nys y Roger-Vasselin y buscarán repetir la final en el Grand Slam parisino.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 11:19
PUBLICIDAD

El único argentino en pie sigue firme buscando la defensa del título: Horacio Zeballos avanzó a semifinales de Roland Garros en dobles y busca repetir el título en París. Junto al español Marcel Granollers, la dupla se deshizo del monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin por 6-3 y 6-4 para meterse entre los cuatro mejores del Abierto de Francia en poco menos de una hora y media.

Tras consagrarse campeones en Roland Garros el año pasado, Zeballos y Granollers buscan repetir un gran 2025, donde también se alzaron con el título del US Open, los dos títulos de Grand Slam que la pareja tiene en su haber. En la siguiente instancia, se medirán ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes eliminaron a Petr Nouza y Neil Oberleitner en cuartos de final.

En su recorrido por el torneo, el argentino de 41 años y el español superaron a Marton Fucsovics y Marcos Giron en la primera ronda, a Bart Stevens y Vasil Kirkov en la segunda, y en octavos de final avanzaron tras el retiro de Lucas Miedler y Alexander Erler. Roland Garros es un torneo especial, el primer Grand Slam de la dupla, y repetirlo les daría el bonus de establecerse nuevamente como la pareja número 1 del ranking, algo que ya alcanzaron en marzo de este año y buscan recuperar defendiendo el Abierto de Francia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD