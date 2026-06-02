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En busca de la gloria

Roland Garros se abre para Zverev: ya está entre los cuatro mejores y sueña con el título

El alemán superó en sets corridos al español Rafael Jódar y se metió entre los cuatro mejores de Roland Garros.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Martes, 02 de junio de 2026 a las 16:44
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Alexander Zverev superó a Rafael Jódar en sets corridos y quedó a dos victorias de conquistar el primer Grand Slam de su carrera.

Alexander Zverev sigue firme en París y cada vez está más cerca de cumplir el gran objetivo de su carrera. El alemán derrotó este martes al español Rafael Jódar por 7-6 (3), 6-1 y 6-3 y se clasificó a las semifinales de Roland Garros, donde espera por el ganador del duelo entre Jakub Mensik y Joao Fonseca.

El comienzo del encuentro estuvo lejos de ser sencillo para el alemán. Jódar salió decidido a dar el golpe, quebró temprano y llegó a colocarse 5-2 arriba en el primer set. Sin embargo, cuando parecía que el español se encaminaba a quedarse con la manga inicial, apareció la experiencia de Zverev para cambiar la historia.

El número tres del mundo recuperó el quiebre en un momento clave, llevó la definición al tie-break y allí mostró toda su jerarquía para imponerse por 7-3 y quedarse con un primer set que terminó siendo un golpe anímico decisivo para el resto del partido.

A partir de ese momento, el alemán tomó el control absoluto del juego. Aprovechó el bajón de su rival y dominó con autoridad el segundo parcial, que cerró con un contundente 6-1 para empezar a encaminar la clasificación.

En el tercer set, Zverev mantuvo la intensidad y encontró el quiebre que necesitaba para sentenciar el encuentro con un 6-3 definitivo luego de dos horas y 25 minutos de juego.

Ahora, el teutón tendrá una oportunidad inmejorable para seguir avanzando. La ausencia de Carlos Alcaraz por lesión y la inesperada eliminación temprana de Jannik Sinner modificaron por completo el cuadro masculino y dejaron al alemán como uno de los máximos favoritos al título.

Finalista en varias ocasiones importantes y protagonista habitual de las instancias decisivas, Zverev sabe que está ante una ocasión única. Roland Garros se abre como nunca antes y el sueño de conquistar su primer Grand Slam aparece cada vez más cerca. A dos partidos de la gloria, el alemán busca escribir la página más importante de su carrera.

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