Luego del cimbronazo de una sorpresiva eliminación, continúan las críticas para la selección alemana. Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, no ocultó su decepción luego de la eliminación en penales a manos de Paraguay. El delantero alemán, que se retiró de la Mannschaft en 2024, fue contundente con sus críticas al equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

“Esto es vergonzoso. Alemania nunca debería estar dependiendo de la prórroga para salvarse en un partido como este. El rendimiento ha estado muy por debajo del nivel esperado en una Copa Mundial”, expresó el ex Bayern Múnich, señalando el bajo nivel mostrado por su selección, favorita en el cruce ante la Albirroja y también uno de los candidatos a llegar lejos en el torneo. También hubo críticas para los que fallaron en la tanda apuntando a Kai Havertz y Jonathan Tah: "Fallaron en el momento más importante. Los penales no se pierden por mala suerte, sino por no saber rendir bajo presión".

Además, ahondó en el análisis del desempeño del equipo teutón, y fue categórico sobre los defectos en el funcionamiento: “Alemania ha parecido lenta, predecible y completamente falta de urgencia. Si este es el nivel que estamos produciendo, entonces no merecemos estar hablando de ganar la Copa Mundial”.

Sin embargo, su análisis también incluyó elogios para el desempeño de Paraguay, destacadno su esfuerzo: “Crédito a Paraguay, han luchado por cada balón, han defendido con un corazón increíble. Han hecho que Alemania parezca ordinaria”, destacó el jugador de 36 años que hoy milita en la MLS, reconociendo el mérito de la Albirroja en su regreso a octavos de final.

Por el lado de Alemania, desde la consagración en 2014, con Müller como uno de los hombres importantes, la Mannschaft ha encadenado actuaciones muy decepcionantes en los últimos tres mundiales. Afuera en fase de grupos en Rusia 2018 y repitiendo la eliminación temprana en Qatar 2022, esta salida en 16vos alimenta una sensación de que los teutones han perdido su estatus de potencia en la última década.