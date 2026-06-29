En la continuidad de un lunes a puro fútbol, Paraguay dio el batacazo más grande de su historia y eliminó a Alemania por penales. En el Boston Stadium, la Albirroja empató 1-1 ante los teutones y luego del alargue se impuso por 4-3 para lograr el pase a octavos del Mundial 2026 con Orlando Gill, el arquero de San Lorenzo, como gran héroe atajando dos penales.

El conjunto de Gustavo Alfaro se adelantó y daba el golpe con un gol de Julio Enciso, pero la Mannschaft se recuperó en la segunda parte e igualó por Kai Havertz. El duelo fue al alargue y, a pesar del tanto de Jonathan Tah que fue anulado por una polémica falta tras decisión del VAR, finalmente se resolvió en favor de Paraguay desde los doce pasos. Ahora, la Albirroja se enfrentará en los octavos de final el próximo sábado con el vencedor del cruce entre Francia y Suecia, que juegan mañana.

La definición por penales

El primer penal estuvo a cargo de Alemania y de uno que falla poco como es Havertz, sin embargo, su ejecución sin mucha potencia y a media altura le quedó bárbara a Orlando Gill para arrancar atajando y alimentar la ilusión paraguaya, que se aunó en un grito estruendoso. Después, Maurício puso en ventaja a la Albirroja 1-0 con una gran ejecución.

La tanda siguió y anotaron Joshua Kimmich, Gustavo Gómez y luego Jamal Musiala, que le puso la presión a Matías Galarza Fonda, que a pura categoría engañó a Neuer haciéndolo ir para el otro lado. Acto seguido, Nick Woltemade ejecutó, pero volvió a cruzarse con un Gill que se hizo gigante y dejó a Paraguay al borde del pase a octavos.

La responsabilidad era Antonio Sanabria, uno de los que entró en el alargue. Sin embargo, el delantero no pudo con la presión y desvió su remate. Del otro lado, Nediem Amiri puso el 3-3 que restableció la paridad, pero todavía le quedaba un match point a la Albirroja, a cargo de Fabián Balbuena. Sin embargo, el penal del central no estuvo bien pateado y Neuer se lo atajó sobre su palo izquierdo para que la definición se vaya a las ejecuciones de a uno.

Allí, el que se hizo cargo fue Tah, al que le habían anulado de forma muy polémica el tanto del 2-1 en el alargue. Pero no pudo tener revancha: el central del Bayern Múnich la tiró por arriba y le volvió a dar la chance a Paraguay, aquella que había desperdiciado en dos ocasiones. Pero esta vez, José Canale no falló y le entregó a los guaraníes una histórica clasificación.

Alemania 1-1 Paraguay, los goles

En la mejor jugada colectiva del primer tiempo, la Albirroja se puso arriba para sorpresa de todo el mundo del fútbol. Galarza Fonda le pasó por detrás a Almirón y sacó un centro hacia atrás para la llegada de un Enciso que, con un cabezazo espectacular, dejó plantado a Manuel Neuer y desató el delirio guaraní.

No obstante y a pesar de controlar a los alemanes durante una gran parte del partido, la Mannschaft llegó al empate antes de los 10 minutos del segundo tiempo. Un centro desde la izquierda de Florian Wirtz encontró un impecable anticipo de Havertz, que la peinó para colocarla sobre el palo lejano de Orlando Gill, que no pudo hacer nada.

El polémico gol anulado a Alemania

Sin dudas, la jugada que marcó el partido estuvo sobre el final del primer tiempo del alargue. Jonathan Tah ponía el 2-1 para Alemania con un gran cabezazo a los 103 minutos, sin embargo el VAR llamó al árbitro marroquí Jalal Jayed para ver una posible falta de Waldemar Anton sobre el arquero Gill. El colegiado vio la jugada y pese al leve empujón del defensor alemán contra el guardameta paraguayo, decidió anular el tanto.

Gill salvó a Paraguay

El arquero de San Lorenzo metió la mano justo a tiempo para evitar el 2-1 alemán. Otro centro desde la izquierda de Wirtz encontró un nuevo anticipo ofensivo de cabeza de Havertz, que se elevó y buscó cabecear contra el segundo palo, pero Gill apareció con una gran estirada para sostener el empate.

Enciso tuvo que salir por lesión

El mejor jugador de Paraguay debió dejar la cancha de manera imprevista justo después del empate alemán. Enciso sintió una molestia y, ante los gestos de dolor del volante, Alfaro optó por sacarlo de la cancha rápidamente, haciendo ingresar a Maurício en su lugar.

Alonso tuvo el gol paraguayo

El encuentro arrancó de manera impensada, porque Paraguay tomó la iniciativa y avisó primero mediante la pelota parada. Un córner desde la izquierda cruzó toda el área hasta quedarle a Júnior Alonso, que remató mordido de zurda y su tiro fue desviado por Manuel Neuer.

Formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz; Deniz Undav. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Miguel Almirón, Gabriel Ávalos y Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Estadio: Boston Stadium.

TV: DSports, TyC Sports, y Paramount+.

Así llegan al partido

Quedó lejos para Alemania el 7-1 ante Curazao que dio inicio a su Mundial. Después del agónico triunfo 2-1 contra Costa de Marfil, la merecida derrota contra la Ecuador de Sebastián Beccacece en el cierre de la fase de grupos. En un encuentro donde es claramente favorita a avanzar, el seleccionado germano quiere volver a sacar chapa después de un flojo final de fase de grupos pese a que igualmente terminó primero en el Grupo E. El entrenador Julian Nagelsmann apostará desde el arranque por Deniz Undav, autor de tres tantos en lo que va del certamen, en lugar de Jamal Musiala.

Undav "convenció" a Nagelsmann e irá de titular por primera vez en el Mundial con Alemania.

La Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro superó el mal debut frente a Estados Unidos y llegó a los 16vos de final como uno de los mejores terceros por el 1-0 ante la decepcionante Turquía y un pobre empate sin goles contra Australia. Para este duelo, el argentino rompe la línea de cinco con el retorno de Miguel Almirón al once. Además, José Canale y Junior Alonso integrarán la defensa y Damián Bobadilla reemplazará en el medio al suspendido Diego Gómez. En un duelo donde lejos está de ser favorito, Paraguay quiere dar un golpe en un ciclo marcado por la competitividad contra los poderosos.

En Mundiales, se cruzaron en una ocasión, en los octavos de final de Corea-Japón 2002. Rudi Völler dirigía a Alemania y el italiano Cesare Maldini, a Paraguay, que sostuvo el cero durante casi todo el encuentro. En el final, Oliver Neuville anticipó a Celso Ayala, y de sobrepique, venció a José Luis Chilavert, a los 43 minutos de la segunda etapa.