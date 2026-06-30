El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado tras la histórica victoria de la selección nacional contra Alemania en el Mundial 2026. Este triunfo marcó un hito en la historia del fútbol paraguayo, ya que el equipo Albirrojo logró eliminar a uno de los favoritos del torneo en una emocionante tanda de penales.

Paraguay hizo historia al superar los 16avos de final del Mundial 2026, lo que generó una gran celebración en todo el país. La victoria no solo significó un avance en el torneo, sino que también un motivo de orgullo nacional para los paraguayos.

El presidente Peña, reconociendo la magnitud del triunfo, decidió que el día siguiente a la victoria será feriado nacional. Esta medida busca permitir que todos los ciudadanos puedan celebrar y disfrutar del éxito de su equipo en el mundial.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado tras la histórica victoria de la selección nacional contra Alemania en el Mundial 2026. "Paraguay nunca se rinde, feriado carajo", escribió Peña en sus redes sociales tras el histórico triunfo del equipo comandado por Gustavo Alfaro.