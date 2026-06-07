Después de una carrera con muchos obstáculos, Alpine anunció que apelará ante la FIA las sanciones impuestas a Franco Colapinto y Pierre Gasly. Tanto el argentino como el francés fueron penalizados durante el GP de Mónaco por exceso de velocidad en el pit lane, y las mismas afectaron especialmente al galo, quien perdió el podio tras ser despojado de su tercera posición. En un comunicado oficial, la escudería informó solicitó un Derecho de Revisión ante el organismo regulador para impugnar estas sanciones.

“Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA tras las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane", comunicó Alpine sobre lo ocurrido en el circuito monegasco. En el caso de Gasly, los registros indicaron que excedió el límite apenas por 1 km/h en la primera ocasión y 0.4 km/h en la segunda, lo que generó su caída desde el podio y permitió que Isaac Hadjar ocupara el último escalón.

Tras la carrera, el francés se mostró muy molesto pero al hablar de la sanción confió en que la apelación de Alpine tendrá éxito: “Creo que obviamente lo pelearán, son nueve puntos que estamos perdiendo por un podio. Espero que puedan echarle un vistazo y simplemente tomar las decisiones correctas." Además, Gasly manifestó su preocupación por la rigurosidad y uniformidad de estas sanciones: “Cuando tienes tres o cuatro equipos que son atrapados por exceso de velocidad... Ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando porque simplemente no es correcto”.

Gasly y su bronca tras la sanción: "Espero que puedan echarle un vistazo y simplemente tomar las decisiones correctas"

La temporada 2026 de Fórmula 1 continuará con la novena fecha, el GP de Barcelona, donde el piloto argentino Franco Colapinto tendrá la oportunidad de buscar revancha tras un complicado desempeño en Mónaco donde terminó en el puesto 15, actuación que el propio pilarense lamentó una vez finalizada la carrera.