Se corrió la 8va fecha del calendario anual de la Fórmula 1. En el histórico circuito callejero de Montecarlo, se disputó el Gran Premio de Mónaco, donde Kimi Antonelli lideró de punta a punta, hizo una carrera perfecta y se adueñó del triunfo. Franco Colapinto tuvo un fin de semana complicado, y terminó 15°.

Pautada a 78 vueltas, la tradicional carrera cumple más de 70 años en el calendario de la Fórmula 1. Un circuito que tiene un total de 260.286 kilómetros para recorrer. Antonelli sigue haciendo historia con su Mercedes, y con una carrera perfecta se quedó con el triunfo que lo mantiene como sólido líder de la competencia. Esta vez fue escoltado por Hamilton, que terminó de justificar su gran fin de semana con Ferrari. Tercero el Red Bull de Hadjar que aprovechó las sanciones para subirse al podio.

Podio final del GP de Mónaco

Franco Colapinto fue de menos a más. Luego de tres prácticas complicadas, consiguió clasificar y partir en el décimo cuarto lugar, y en una carrera cambiante por sanciones, detenciones por auto de seguridad, y bandera roja, el piloto argentino apenas pudo terminar en el puesto 15, luego de ganar posiciones en el inicio, caer en un sector lento contra los Williams, y sufrir un último relanzamiento donde no tuvo potencia.

Para Alpine el fin de semana fue agridulce, ya que Gasly terminó 7mo luego de cumplir dos penalizaciones, cuando en pista había quedado en el tercer lugar del podio.

La Fórmula 1 no se detiene, ya el próximo fin de semana se disputa el Gran Premio de Barcelona con el atractivo el domingo 14 desde las 10 am.

En el relanzamiento, Colapinto perdió muchos puestos y cayó al décimo quince.

Vuelta a vuelta

Vuelta 78: Kimi Antonelli brilló durante toda la carrera y se quedó con su quinto triunfo en fila. Seguido por Hamilton. Hadjar ocupará el tercer lugar del podio luego de una sanción ante Gasly, quien finalmente ocupó el 7mo lugar.

Vuelta 70, luego de dos vueltas con auto de seguridad, se reanudó la carrera, Antonelli no dio oportunidades y sigue liderando, esta vez ante Hamilton. Colapinto no tuvo una gran largada y cayó al puesto 15.

Luego de varios minutos de análisis, trabajos en el sector de la curva donde ocurrieron los accidentes, se informó que la carrera reanudará a falta de 10 vueltas, y con el triunfo de Antonelli.

Se está examinando la pista, en la curva donde se produjeron los accidentes de Leclerc y Stroll. El reasfaltado estaría levantándose y peligra la continuidad de la competencia, que aún le restan 10 vueltas.

Vuelta 68 Bandera roja, carrera detenida y autos a boxes

Vuelta 66: Otra vez ingresa el auto de seguridad, tras el relanzamiento, Leclerc tuvo problemas en sus frenos, se dio contra un muro y abandonó cuando estaba en zona de podio.

Vuelta 63: Producto del golpe y abandono de Stroll, ingresó el Safety Car que neutralizó la carrera

Vuelta 46: abandono del campeón Lando Norris. Gasly pasa por boxes y queda del puesto 5 al 7mo, manteniéndose en zona de puntos.

Vuelta 43: penalización de 5 segundos para Franco Colapinto por exceder los límites de velocidad en boxes.

Vuelta 37: Colapinto a boxes, luego de quedar atrapado detrás de los Williams, Alpine llamó al argentino para el cambio de gomas y sacarlo del tránsito lento, quedando en el puesto 16.

Vuelta 30: carrera lineal y sin grandes emociones. Franco Colapinto comenzó su búsqueda de escalar posiciones contra Carlos Saiz.

Vuelta 17: el piloto argentino subió otro puesto luego del quedo del Audi de Hulkenberg quien perdió varias posiciones. En la cima sin cambios, Antonelli lidera en comodidad, seguido por Hamilton y Leclerc.

Vuelta 10: tras ganar un punto, Franco Colapinto se mantiene en el puesto 13 peleando con Lindblad, quien lo presiona desde atrás

En una carrera siempre cerrada, con calles angostas y curvas cerradas, la largada es fundamental, a tal punto de ser media carrera. Antonelli lo hizo de gran forma y lidera por delante de ambas Ferrari, ya que Max Verstappen salía segundo, pero su auto quedó parado en la línea de partida y perdió todo lo hecho en la clasificación, quedando último y posterior abandono en el vuelta 2.

Grilla de partida

El campeonato de pilotos es liderado por Kimi Antonelli con 131 puntos y 4 triunfos en la temporada. Segundo está su compañero de equipo en Mercedes George Russell con 88. Tercero Leclerc con 75. Colapinto está 11° con 15 puntos.

En constructores, Mercedes domina con 219, seguido por Ferrari con 147, McLaren 106, Red Bull 57 y Alpine 5to con 35.

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