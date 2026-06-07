Después de varios días de negociaciones, Racing acordó la transferencia de Gabriel Rojas al Cruzeiro. El lateral dejará la Academia por unos 6 millones de dólares y firmará su contrato hasta 2029 con el club brasileño, cerrando un ciclo destacado de tres años en Avellaneda que lo llevó al debut en la Selección Argentina.

Rojas era el principal objetivo del elenco de Belo Horizonte y es por eso que decidió realizar una inversión tan importante para quedárselo. Si bien aún resta confirmar si Racing se queda con algún porcentaje del lateral, el traspaso está confirmado y en Brasil esperan que el futbolista interrumpa sus vacaciones y viaje para incorporarse a los entrenamientos la semana entrante.

El surgido en San Lorenzo llegó a Racing a principios de 2023 para reemplazar a Eugenio Mena y se consolidó como una pieza clave en el equipo con la llegada de Gustavo Costas, para el que era un titular indiscutido. Rojas, de 28 años, levantó los títulos de Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025 y, gracias a su bien nivel, obtuvo la chance su debut en la Selección en marzo, durante un amistoso ganado frente a Mauritania. Fueron un total de 141 partidos, 5 goles y 25 asistencias, siendo un gran proveedor del goleador Adrián Martínez.

La oferta por Pardo y la salida de Pizarro

No sólo Rojas dejará la Academia ya que el central Franco Pardo, que llegó a mediados de 2025, está cerca ser transferido al Santos Laguna de México por una suma cercana a los 2 millones de dólares. Por otro lado, Damián Pizarro, delantero chileno de 21 años que llegó cedido desde Udinese en el anterior mercado, regresará a Italia. Si bien su préstamo era por un año, el mismo se interrumpirá debido a los problemas físicos del atacante, que tampoco convenció al cuerpo técnico con sus actuaciones y es por eso que la dirigencia decidió no seguir contando con él.