El 'Vasco' dio el OK: Rodolfo Arruabarrena quiere ser el nuevo director técnico de Boca Juniors

Rodolfo Arruabarrena está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Boca Juniors, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara con una propuesta formal para que inicie su segundo ciclo al frente del primer equipo. De confirmarse, se convertiría en el sucesor de Claudio Úbeda.

Qué falta para que el Vasco Arruabarrena sea el nuevo DT de Boca

De acuerdo con la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, el “Vasco” Arruabarrena daría el visto bueno en las próximas horas. Sólo restarían detalles para que el acuerdo quede encaminado y pueda ser anunciado oficialmente como en nuevo director técnico de Boca Juniors.

Arruabarrena aparece como el nombre elegido por Riquelme para suceder a Claudio Úbeda, quien dejó el cargo tras el cierre del semestre y la eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

Cómo fue el primer ciclo del Vasco en el Club de la Ribera

El exlateral izquierdo ya había dirigido al Xeneize entre 2014 y 2016, etapa en la que conquistó el torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, aunque su ciclo también quedó marcado por las eliminaciones ante River Plate en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.

De concretarse su llegada, Arruabarrena asumirá en un Boca golpeado, un equipo que necesita reconstruir la confianza y con el desafío inmediato de ordenar al plantel para la segunda parte de la temporada.