Cerrando la jornada de amistosos, Colombia venció por 2-0 a Jordania en el último partido de ambos equipos previo al Mundial 2026. El encuentro disputado en el estadio Snapdragon de San Diego, California, fue la última prueba de los cafeteros, que se llevaron los tres puntos con un doblete de Jhon Arias antes de afrontar el Grupo K de la Copa del Mundo chocando ante uno de los rivales de la Selección Argentina.

El técnico argentino Néstor Lorenzo optó por alinear mayoría de titulares en la tarde californiana, con Luis Díaz y James Rodríguez en el once inicial. Sin embargo, los jordanos sorprendieron al inicio y tuvieron su chance más clara del partido con un disparo de Mohannad Abu Taha que dio en el poste del arco defendido por Camilo Vargas.

Sin embargo, cerca del final de la primera mitad llegó la apertura del marcador para el elenco sudamericano. Gustavo Puerta la filtró para James Rodríguez, que buscó a un Jhon Arias que alcanzó a llevarse la pelota ante el cruce del defensor rival y definió con categoría abriendo el pie para establecer el 1-0.

Ya en la segunda mitad, Colombia amplió la distancia en el marcador por intermedio del mismo autor. Todo quedó entre los del mismo apellido: desbordó Santiago Arias por la derecha y sacó un centro para que Jhon Arias, de cabeza, decretase su doblete y el 2-0 antes de los diez minutos de la parte final.

De esta forma, los cafeteros repitieron el antecedente entre ambas selecciones de hace 12 años en Buenos Aires, cuando se impusieron por 3-0 con goles de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Fredy Guarín en la previa del Mundial de Brasil 2014. En esta ocasión, este duelo antecede al debut de los colombianos en el Grupo K del Mundial junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekitsán, elenco contra el que debutará el 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nassib, Yazan Al Arab, Saleem Obaid, Mohannad Abu Taha; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh; Mousa Al Tamari, Odeh Fakhoury y Ali Olwan.

Estadio: Snapdragon Stadium.

Árbitro: Rafael López (México).