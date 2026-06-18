En el último duelo de la jornada, Colombia le ganó 3-1 a la debutante Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. En el Estadio Azteca, la selección cafetera se puso arriba por el tanto de Daniel Muñoz y, pese al empate de Abbosbek Fayzullaev, los tantos de Luis Díaz y, en el descuento, de Jaminton Campaz, le dieron tres puntos importantes a los de Néstor Lorenzo, que sin brillar comenzaron con el pie derecho.

Uzbekistán 1-3 Colombia, los goles

En un encuentro que se le complicaba, apareció Luis Díaz para frotar la lámpara y generar el tanto de la ventaja. El extremo del Bayern Múnich recibió a unos 30 metros del arco, vio el desmarque de Muñoz y le puso una pelota justa al punto penal para que el lateral, con una definición poco ortodoxa pero muy efectiva, establezca el 1-0 colombiano.

En un segundo tiempo donde pasaba poco, Uzbekistán encontró a partir de los cambios la jugada del empate. Eldor Shomurodov habilitó entre líneas a Dostonbek Khamdamov que sacó un centro para volver a encontrar el remate del goleador uzbeko. Camilo Vargas tuvo una floja respuesta y dejó el rebote para que Fayzullaev, de cabeza, iguale.

Cuando parecía que el duelo se le complicaba, Colombia encontró nuevamente la ventaja cinco minutos más tarde. Un insólito lateral al medio de los asíaticos derivó en una presión y recuperación de Gustavo Puerta, que se la cedió a un Díaz que remató de primera al segundo palo venciendo con su tiro las manos de Utkir Yusupov.

En los minutos finales y pese a sufrir algún embate rival, la última del partido terminó siendo el 3-1 para Colombia. Una corajeada de Cucho Hernández sobre el lateral ante un defensor derivó en un centro perfecto a la cabeza de Campaz, que ganó por arriba y liquidó la historia para los cafeteros.

El poste se lo negó a Díaz

En lo que hasta ahora es un partido deslucido, la más clara de Colombia llegó a diez minutos del descanso. Jhon Arias recibió en zona de gestación y metió un pase bárbaro en cortada para Luis Díaz, que controló y sacó un fuerte remate cruzado de zurda que el arquero Yusupov llegó a tocar apenas. La pelota dio en el palo y en el rebote el golero uzbeko tuvo la buena repentización de rechazarla hacia arriba con el puño.

Formaciones:

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Rustam Ashurmatov, Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev; Abdulla Abdullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

TV: Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: Juan Carlos Mora (COS)

Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México).

La previa

Luego de la ausencia en Qatar 2022, los cafeteros vuelven al plano mundialista. Comandados por el argentino Néstor Lorenzo, el seleccionado que llega como subcampeón de América y con Luis Díaz (Bayern Múnich) como gran figura más la experiencia de James Rodríguez como principales caras, el objetivo es ser protagonistas. A los cracks de la media punta se suman piezas claves como el mediocampista Richard Ríos (Benfica), el lateral Daniel Muñoz (Crystal Palace) y Davinson Sánchez (Galatasaray).

James, figura y capitán de Colombia, que pretende una buena actuación mundialista.

Enfrente estará Uzbekistán, seleccionado asiático que disputará su primera Copa del Mundo. Clasificó como segundo de su grupo en las Eliminatorias AFC y muestra crecimiento desde su afiliación a la FIFA en 1992. Dirigidos por el mítico central italiano Fabio Cannavaro, los uzbekos llegan listos para dar pelea en una zona exigente. Sus dos principales figuras son el central Abdukodir Khusanov, del Manchester City, y el delantero Eldor Shomurodov, máximo goleador histórico con pasado en la Roma y otros equipos de Italia.