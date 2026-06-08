La Selección argentina se alista para disputar este martes 9 de junio, su último partido amistoso previo al Mundial de 2026, donde se enfrentará a Islandia, un rival que guarda un recuerdo singular en la historia del fútbol nacional.

El único encuentro oficial entre ambas selecciones ocurrió en la primera fecha del Mundial de Rusia 2018, un partido que dejó una marca difícil para la Albiceleste. Bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli, Argentina llegaba al torneo en un contexto complicado, después de una clasificación con dificultades y una dura derrota 6-1 ante España en un amistoso preparatorio.

Islandia, el cisne negro de la Copa del Mundo de Rusia 2018

Islandia, debutante en una Copa del Mundo, sorprendió al equipo argentino. Aunque el encuentro comenzó favorable para Argentina con un gol de Sergio "Kun" Agüero a los 19 minutos, la alegría fue efímera. Cuatro minutos después, Aldred Finbogasson igualó para Islandia, generando incertidumbre en el equipo nacional.

Argentina se prepara para su último amistoso ante Islandia, con un recuerdo de Rusia 2018

El desarrollo del partido se volvió tenso y complicado para Argentina, que no logró organizarse y concretar oportunidades claras. Uno de los momentos más críticos se vivió a los 63 minutos, cuando Lionel Messi tuvo la chance de abrir el marcador desde el penal, pero el arquero islandés Hannes Halldorsson detuvo el disparo, sellando el resultado final en un empate 1-1.

Este resultado fue un anticipo del desempeño frustrante de Argentina en ese Mundial, donde fue eliminada en octavos de final por Francia, el eventual campeón.

De cara al próximo amistoso, el entrenador Néstor Lorenzo tiene confirmados a Nicolás Paz, quien se reincorpora tras una lesión, mientras que Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes continúan en recuperación, lo que puede influir en la formación del equipo.

Este nuevo duelo contra Islandia no solo representa un paso más en la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, sino también una oportunidad para resarcirse de aquel empate que marcó un antes y un después en la historia reciente del seleccionado argentino.