La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los fanáticos argentinos tienen la oportunidad de asegurar su lugar para acompañar a la Selección en Estados Unidos, escenario del torneo. Este Mundial será especialmente emotivo porque será la última participación de Lionel Messi en esta competencia.

Hay operadores que lanzaron una oferta con paquetes que incluyen entrada a los partidos, alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas, desayuno, traslados al estadio, asistencia al viajero y los impuestos locales correspondientes.

El dinero que hay que tener para ver el mundial

Los precios arrancan en US$ 3.275, ofreciendo una opción completa para seguir a Argentina desde la fase de grupos. En la fase de grupos, Argentina jugará contra Austria el 22 de junio de 2026 y luego enfrentará a Jordania el 27 de junio, ambos partidos en Dallas, Estados Unidos.

Paquetes para seguir a Argentina en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Para la etapa de los 16 avos de final, que se disputará en una ciudad aún por definir, se ofrece un paquete especial que cubre un partido con tres noches de alojamiento en un hotel 4 estrellas. Este paquete, que garantiza entradas en categoría 3 para el partido donde juegue Argentina, tiene un valor de US$ 5.850.

Estos paquetes buscan facilitar a los hinchas argentinos la experiencia de vivir el Mundial en vivo, aprovechando la última oportunidad para ver a Lionel Messi en la cancha en un evento histórico. La propuesta de Sudameria combina comodidad, seguridad y acceso directo a los encuentros clave de la Selección.