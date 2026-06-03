La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y las 48 selecciones clasificadas empiezan a perfilar sus sueños de gloria. Sin embargo, antes de que ruede la pelota en Estados Unidos, México y Canadá, hay un campeonato que ya tiene a sus protagonistas definidos: el de los millones.

Un relevamiento realizado por la plataforma Transferoom, especializada en el mercado internacional de pases, reveló cuáles son las selecciones con los planteles más valiosos de la próxima Copa del Mundo. El estudio confirma una tendencia que domina el fútbol moderno: Europa manda tanto dentro como fuera de la cancha.

Las grandes potencias del Viejo Continente ocupan los primeros lugares gracias a generaciones repletas de jóvenes estrellas, contratos multimillonarios y futbolistas que brillan en las ligas más competitivas del planeta. En ese escenario, Argentina y Brasil aparecen como los únicos representantes sudamericanos dentro del selecto Top 10.

Francia lidera el ranking con una valoración total de 1.460 millones de euros. El subcampeón mundial cuenta con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, futbolistas que hoy están entre los más codiciados del mercado.

Muy cerca aparece España con 1.410 millones de euros. La explosión de Lamine Yamal, el talento de Pedri, Pau Cubarsí y el liderazgo de Rodri convierten a La Roja en una de las grandes favoritas para levantar la Copa.

El podio lo completa Inglaterra con un plantel valuado en 1.400 millones de euros. Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane lideran una generación que busca devolverle a los ingleses el protagonismo mundial.

Portugal ocupa el cuarto puesto con 1.130 millones de euros, impulsado por la calidad de Vitinha, João Neves y Nuno Mendes, además de la vigencia eterna de Cristiano Ronaldo.

Alemania cierra el grupo de los seleccionados que superan los mil millones de euros. Con Florian Wirtz y Jamal Musiala como grandes estandartes, la Mannschaft alcanza una valoración de 1.010 millones.

El primer sudamericano en aparecer es Brasil. La Verdeamarela figura en el sexto lugar con 941 millones de euros gracias al peso de estrellas como Vinícius Júnior, Raphinha y Neymar.

Más atrás se ubican Países Bajos con 867 millones, Bélgica con 672 y Noruega con 638 millones, selección que cuenta con dos de las figuras más codiciadas del mercado: Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Argentina, entre los gigantes

La Selección Argentina ocupa el octavo lugar del ranking con una valoración de 739 millones de euros. El campeón del mundo sigue apoyándose en una base de enorme jerarquía encabezada por Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, tres de los futbolistas argentinos con mayor valor de mercado.

Más allá de las cifras, la Scaloneta buscará demostrar una vez más que los millones no garantizan títulos. Después de conquistar América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, el conjunto albiceleste intentará defender la corona frente a selecciones que, en muchos casos, tienen planteles mucho más cotizados.

Las 10 selecciones más valiosas del Mundial 2026

Francia – 1.460 millones de euros

España – 1.410 millones de euros

Inglaterra – 1.400 millones de euros

Portugal – 1.130 millones de euros

Alemania – 1.010 millones de euros

Brasil – 941 millones de euros

Países Bajos – 867 millones de euros

Argentina – 739 millones de euros

Bélgica – 672 millones de euros

Noruega – 638 millones de euros

En la previa del Mundial más grande de la historia, los millones marcan una tendencia, pero el fútbol ya demostró infinidad de veces que las cotizaciones quedan de lado cuando la pelota empieza a rodar. Y ahí, la historia vuelve a escribirse desde cero.