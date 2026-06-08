Mientras espera llegar en condiciones al debut en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, la noticia es que Dibu Martínez podría estar viviendo sus últimos meses en Aston Villa. El arquero campeón del mundo está en la mira de Juventus, que ya inició las primeras conversaciones con su representante y figura como una de las opciones que el club italiano maneja para reforzar el arco.

Próximo a los 34 años y con contrato vigente con el club inglés hasta mediados de 2028, Martínez es pretendido por el club más ganador de la Serie A, que busca volver a la elite europea tras un rendimiento irregular. Según el periodista Fabrizio Romano, la Vecchia Signora se puso en contacto con Gustavo Goñi, representante del Dibu con la intención de que interrumpa su vínculo con Aston Villa, donde ataja desde mediados de 2020 y ganó recientemente la Europa League, para emigrar a Turín.

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Inicialmente Juventus tuvo conversaciones con el brasileño Alisson, pero luego de que las negociaciones se cayeran, Martínez es el principal candidato. El entreandor Luciano Spalletti quiere reforzar el arco para encarar la próxima temporada luego de que el club terminara sexto en la Serie A y fuera de la Champions League, teniendo que conformarse con la Europa League en la próxima campaña. De no llegar a buen puerto con el marplatense, las opciones alternativas que manejan los italianos es Guglielmo Vicario, del Tottenham, y David De Gea, actualmente en Fiorentina.

Enfocado en Argentina

Mientras tanto, la cabeza de Martínez está centrada en recuperarse para estar en el debut mundialista ante Argelia. El arquero, clave en el título mundial de la Selección en 2022, se prepara para estar en óptimas condiciones para el debut del martes 16 de junio luego de una pequeña fractura en su dedo anular que continúa sanando. Hace algunos días, se viralizó una respuesta a un hincha luego de llegar a la concentración de la albiceleste en Kansas City: "Llego, llego", avisó el Dibu, que va por otra conquista con la Scaloneta.