Durante las últimas semanas, una de las grandes preocupaciones de la Selección argentina tuvo nombre y apellido: Emiliano Martínez. La lesión que sufrió el arquero marplatense en la previa de la final de la UEFA Europa League había encendido las alarmas de cara al inicio del Mundial 2026 y generado incertidumbre entre los hinchas de la Scaloneta.

Sin embargo, este martes llegó la noticia que todos esperaban escuchar.

Mientras el plantel argentino continúa con su preparación en Estados Unidos, el propio "Dibu" fue consultado por periodistas y fanáticos sobre su estado físico. La respuesta fue tan breve como contundente.

"Estoy muy bien... llego, llego", respondió el arquero con una sonrisa, despejando cualquier duda sobre su presencia en el estreno mundialista.

La declaración generó alivio inmediato en el entorno albiceleste. Es que desde que sufrió la fractura en el dedo anular de la mano derecha, cada imagen del arquero con vendajes o inmovilizaciones alimentaba las especulaciones sobre su recuperación.

La lesión se produjo durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League que Aston Villa disputó ante Friburgo. Lo más sorprendente fue que Martínez decidió jugar el encuentro igualmente y completó el partido pese a tener el dedo fracturado, demostrando una vez más la personalidad que lo convirtió en una de las grandes figuras de la Selección argentina.

Tras conocerse el diagnóstico, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni optó por administrar las cargas y priorizar la recuperación del arquero. Por esa razón no será exigido en los amistosos previos al Mundial, una medida pensada exclusivamente para que llegue en plenitud al debut.

A pesar de la lesión, puertas adentro siempre hubo optimismo. El propio Dibu trabajó intensamente junto al cuerpo médico para acelerar los tiempos de recuperación y evitar cualquier complicación que pudiera poner en riesgo su participación.

La tranquilidad que transmitió este martes no pasó desapercibida. Después de todo, se trata de uno de los jugadores más importantes de la Scaloneta, dueño de atajadas históricas y protagonista de algunas de las páginas más gloriosas del fútbol argentino en los últimos años.

Ahora, con el arquero transmitiendo confianza y seguridad, la Selección puede enfocarse plenamente en la cuenta regresiva hacia el debut mundialista. Y si algo quedó claro tras sus palabras, es que el dueño del arco argentino está listo para defender una vez más los colores de la Albiceleste en el escenario más importante del fútbol mundial.