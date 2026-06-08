De cara al próximo semestre, River oficializó a Mauro Arambarri como segundo refuerzo de su plantel. El mediocampista uruguayo arregló su llegada proveniente del Getafe por 6 millones de dólares y se suma a la reciente contratación de Nicolás Otamendi, referente de la Selección Argentina que fue presentado antes de incorporarse a la albiceleste como la primera incorporación del equipo de Eduardo Coudet.

Después de varios días de negociaciones, el club de Núñez llegó a un acuerdo para concretar la transferencia de Arambarri, que sería anunciado antes del miércoles. El volante firmará contrato hasta diciembre de 2029, con una vigencia de tres años y medio. River adquiere la totalidad del pase del jugador con pasado en la selección uruguaya y no sólo el 50% perteneciente al Getafe. El Millonario adquiere la parte de Boston River (30%) y el porcentaje que pertenece al propio jugador (20%).

De esta manera, Arambarri le pone fin a una larga trayectoria en el fútbol europeo, donde acumuló 329 partidos oficiales con 23 goles anotados entre Girondins de Bordeaux y Getafe, donde llegó en 2017 y se convirtió en un histórico de los Azulones. A pesar de su experiencia, que también incluye un paso por Uruguay Sub-20 y la absoluta de la Celeste, aún no ha logrado obtener títulos a nivel profesional.