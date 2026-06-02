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Apuesta fuerte

Operativo retorno: River buscará que Mastantuono y Echeverri vuelvan a préstamo

Se confirmó que el Millonario va a buscar una cesión para el regreso de los dos juveniles surgidos en sus inferiores, ambos con pocos minutos en sus respectivos clubes.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 02 de junio de 2026 a las 14:19
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Mastantuono y Echeverri son buscados por River para un retorno.

De cara a un segundo semestre donde el objetivo es volver a levantar un título, River apunta a los retornos de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri en el próximo mercado de pases. En el Millonario siguen de cerca a ambos casos y harán un intento para repatriarlos teniendo en cuenta la falta de minutos en esta campaña y que, posiblemente, también arranquen de atrás en Real Madrid y Manchester City respectivamente. 

River ya abrochó a llegada de Nicolás Otamendi hace unos días para reforzar la zaga central. Después del sorpresivo anuncio de Di Carlo acerca de la salida de unos 15 jugadores en el próximo mercado, los esfuerzos de la dirigencia riverplatense estarán enfocados en dos joyas de la cantera que fueron vendidos a Real Madrid, que desembolsó 63 millones de euros y Manchester City, que adquirió al Diablito por alrededor de 20 millones.

En el caso de Mastantuono, pese a que varios medios españoles señalaron que estaría a la venta, lo cierto es que la asunción de José Mourinho y su evaluación del mediocampista dictará sentencia sobre su futuro inmediato. Del lado de Echeverri, que ya tiene tres préstamos si contamos el tiempo que quedó en River antes de emigrar, la buena predisposición de parte del futbolista y el diálogo abierto con la dirigencia del City (hay buena relación tras la venta de Julián Álvarez y la del propio chaqueño de 20 años) hacen que el camino pueda estar más allanado.

Echeverri descendió en su préstamo al Girona desde Manchester City. (Foto: Getty)

 

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